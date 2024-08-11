Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Будемо діяти проти терористичних організацій": Ізраїль закликає евакуюватися жителів Хан-Юніса у Газі

"Будемо діяти проти терористичних організацій": Ізраїль закликає евакуюватися жителів Хан-Юніса у Газі

Катерина Єсікова
11 серпня, 2024 неділя
21:56
Світ ізраїльські солдати

Армія оборони Ізраїлю попередила цивільних жителів району Хан-Юніса в Газі про евакуацію. ЦАХАЛ планує там здійснити операцію проти терористичних організацій

Зміст

Про це повідомляє The Times of Israel.

Відтепер район Аль-Джалаа в Хан-Юнісі більше не вважатиметься частиною гуманітарної зони, оскільки ЦАХАЛ планує провести там операцію проти бойовиків ХАМАС.

"Через численні терористичні акти, використання гуманітарної зони для терористичної діяльності та ракетні обстріли Держави Ізраїль з району Аль-Джала залишитися в цьому районі стало небезпечним", - йдеться в заяві ЦАХАЛу.

Ізраїльські військові кажуть, що коригують гуманітарну зону на основі "точних розвідданих, які вказують на те, що ХАМАС розмістив у цьому районі терористичну інфраструктуру".

"ЦАХАЛ планує провести операцію проти терористичних організацій в цьому районі і тому закликає населення, що залишилося в районі Аль-Джалаа, тимчасово евакуюватися в облаштовану гуманітарну зону", - йдеться у заяві.

  • The Times of Israel пише, зараз у секторі Гази залишаються 111 із 251 заручника, які ХАМАС викрав під час терористичної атаки 7 жовтня. Також там утримуються два цивільні громадяни Ізраїлю, які вʼїхали в сектор у 2014 і 2015 роках, та тіла двох солдатів ЦАХАЛ, убитих у 2014 році.
Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
Читайте також:
ЗСУ
Автор Юрій Мартинович
11 серпня, 2024 неділя
Війна заглиблюється в Росію: як український наступ у Курській області змінює динаміку конфлікту. Пояснюємо
Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін на брифінгу в суботу, 10 серпня 2024 року
Автор
10 серпня, 2024 субота
Міністр оборони Білорусі Хренін наказав стягнути війська до кордону з Україною
Китай почав нові навчання у Жовтому морі
Автор Світлана Кравченко
10 серпня, 2024 субота
Китайські військові кораблі вперше за 5 років пройшли через води Британії на шляху до Росії
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.9
    Купівля 40.9
    Продаж 41.37
  • EUR
    Купівля 44.61
    Продаж 45.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
11 серпня
22:00
Оновлено
Запорізька АЕС
Окупанти влаштували пожежу на території Запорізької АЕС: Зеленський відреагував
21:55
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ, військові
Військовий експерт Снєгирьов розповів, чи можна зупинити наступ росіян у районі Покровська
21:53
Кадирівці вперше здалися в полон на Курщині (11 серпня 2024 року)
Кадирівці вперше здалися в полон на Курщині: в глибокому тилу, без жодного супротиву
21:20
Оновлено
"Ворскла", УПЛ
"Шахтар" програв "Поліссю": Розклад і результати всіх матчів 2-го туру УПЛ
21:15
Новини Заходу України
Укрзалізниця створила резерв квитків для військових: деталі
21:07
Вибух на підстанції
Пожежа на газопереробному заводі в Комі, уражений аеродром в Липецьку та знищений "Тунець" біля тимчасово окупованого Криму: де в росіян вибухало та палало цього тижня
21:00
Ексклюзив
ЗСУ
Ворог поки не відтягує резерви із гарячих напрямків, щоб перекидати їх на Курську область, - співзасновник DeepState Погорілий
20:59
Фейк РФ
РФ публікує відеозаписи "успішних ударів" по ​​ЗСУ на Курському напрямку, проте вони були зняті давно й в інших місцях, - Insider
20:37
Ексклюзив
перше вересня, школа
Чим "Школа офлайн" загрожує учням за кордоном та дітям ВПО: аргументи експерта з освітніх питань Кондратюка
20:21
Вибух
РФ атакувала об'єкти інфраструктури Сумського району
20:15
Взяті на Курщині перші полонені з регулярних сил РФ
В мережі показали взятих на Курщині перших полонених з регулярних сил РФ
20:12
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Укренерго не прогнозує обмежень споживання електроенергії 12 серпня
20:08
OPINION
Галина Пагутяк
Ейджизм на всю голову
19:34
Зображення з сайту Олімпійських ігор
Помічник Гундяєва побачив диявола на афіші закриття Олімпіади-2024
18:58
Інфографіка
Ірина Коляденко, Олімпіада-2024
Олімпіада-2024: який вигляд має підсумковий медальний залік
18:38
Російські військові
"Змушені знімати особовий склад зі стратегічно важливих напрямків": "Атеш" фіксує переміщення військ РФ з Покровського напрямку на Курщину
18:12
Олімпіада-2024, Париж, Ейфелева вежа
У Парижі евакуювали людей з території навколо Ейфелевої вежі за кілька годин до закриття Олімпіади: причина
18:03
OPINION
Наталка Діденко
Винен не стрес, а банальні комплекси
18:00
Інфографіка
Наземний роботизований комплекс Ratel Н
Що таке Ratel Н: роботи, що допомагають знищувати росіян і зберігають життя українцям
17:59
Олександр Лукашенко
"Білоруський гаюн" звинуватив Лукашенка у брехні: українські дрони не залітали, їх ніхто не збивав
17:35
Бійці львівської ТрО показали роботу по автотехніці і позиціях окупантів в Курській області
Анексія територій не планується: у France 24 розповіли про наступ ЗСУ на Курщині
17:19
Ексклюзив
Білорусь солдати
"Великий блеф": військовий експерт Ступак про стягування військ Білорусі до кордонів з Україною
17:13
повістка
Завідувачка поліклініки на Херсонщині "відмазувала" від мобілізації й отримала 34 тисячі грн штрафу
16:46
Ексклюзив
Збройні Сили України
"Якщо все вдасться, Зеленський буде чемпіоном, якщо не вдасться - постраждаємо всі ми": експерт Ступак про операцію у Курській області
16:43
Камала Гарріс
Гарріс випередила Трампа у трьох ключових штатах, - опитування NYT
16:39
Командир кадирівського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов
Жителі Курщини та строковики здають ЗСУ координати кадирівців, - InformNapalm
16:18
Парвіз Насібов та Людмила Лузан
Оголошено прапороносців від України на церемонії закриття Олімпійських ігор-2024
16:06
OPINION
Богдан Данилишин
Інфляційні тенденції та валютний ринок: що чекає економіку
15:43
Українські спортсмени готуються до Олімпіади-2024 попри все
Біллі Ейліш, Снуп Догг та H.E.R. виступлять на церемонії передачі Олімпійських ігор в Лос-Анджелесі
15:23
Адель оголосила про заручини зі спортивним агентом Річем Полом
Співачка Адель оголосила про заручини зі спортивним агентом Річем Полом
15:01
Іран
Іран проводить військові навчання після вбивства лідера ХАМАСу в Тегерані
14:41
Хімічна зброя
Окупанти на півдні щодня застосовують хімічну зброю проти ЗСУ, - ОСУВ "Таврія"
14:34
Бахмут
Школи, вокзали та житлові будинки: британська розвідка показала супутникові знімки руйнувань у Бахмуті
14:01
OPINION
Олексій Мустафін
Московські баранки
13:48
ССО ЗСУ
Російська місцева влада: ЗСУ намагаються зайти в Білівський район Курської області
13:47
новини Львівщини
У захопленій Горлівці пролунав вибух: ймовірно, прилетіло по базі окупантів на машзаводі
13:28
Коли в Україні очікується підвищення температури: прогноз від Наталки Діденко
13:04
Оновлено
У Броварському районі Київщини від уламків ракети загинули 35-річний батько з 4-річним сином. Попередньо, це ракета виробництва КНДР
13:03
Оновлено
Обстріл Краматорська 11 серпня
Війська РФ зранку атакували Краматорськ: поранено п'ятьох людей
12:59
ппо
Нічна атака по Україні: Повітряні сили знищили 53 з 57 ворожих БПЛА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV