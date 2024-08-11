"Будемо діяти проти терористичних організацій": Ізраїль закликає евакуюватися жителів Хан-Юніса у Газі

Про це повідомляє The Times of Israel.

Відтепер район Аль-Джалаа в Хан-Юнісі більше не вважатиметься частиною гуманітарної зони, оскільки ЦАХАЛ планує провести там операцію проти бойовиків ХАМАС.

"Через численні терористичні акти, використання гуманітарної зони для терористичної діяльності та ракетні обстріли Держави Ізраїль з району Аль-Джала залишитися в цьому районі стало небезпечним", - йдеться в заяві ЦАХАЛу.

Ізраїльські військові кажуть, що коригують гуманітарну зону на основі "точних розвідданих, які вказують на те, що ХАМАС розмістив у цьому районі терористичну інфраструктуру".

"ЦАХАЛ планує провести операцію проти терористичних організацій в цьому районі і тому закликає населення, що залишилося в районі Аль-Джалаа, тимчасово евакуюватися в облаштовану гуманітарну зону", - йдеться у заяві.