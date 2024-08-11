"Будемо діяти проти терористичних організацій": Ізраїль закликає евакуюватися жителів Хан-Юніса у Газі
Армія оборони Ізраїлю попередила цивільних жителів району Хан-Юніса в Газі про евакуацію. ЦАХАЛ планує там здійснити операцію проти терористичних організацій
Про це повідомляє The Times of Israel.
Відтепер район Аль-Джалаа в Хан-Юнісі більше не вважатиметься частиною гуманітарної зони, оскільки ЦАХАЛ планує провести там операцію проти бойовиків ХАМАС.
"Через численні терористичні акти, використання гуманітарної зони для терористичної діяльності та ракетні обстріли Держави Ізраїль з району Аль-Джала залишитися в цьому районі стало небезпечним", - йдеться в заяві ЦАХАЛу.
Ізраїльські військові кажуть, що коригують гуманітарну зону на основі "точних розвідданих, які вказують на те, що ХАМАС розмістив у цьому районі терористичну інфраструктуру".
"ЦАХАЛ планує провести операцію проти терористичних організацій в цьому районі і тому закликає населення, що залишилося в районі Аль-Джалаа, тимчасово евакуюватися в облаштовану гуманітарну зону", - йдеться у заяві.
- The Times of Israel пише, зараз у секторі Гази залишаються 111 із 251 заручника, які ХАМАС викрав під час терористичної атаки 7 жовтня. Також там утримуються два цивільні громадяни Ізраїлю, які вʼїхали в сектор у 2014 і 2015 роках, та тіла двох солдатів ЦАХАЛ, убитих у 2014 році.
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