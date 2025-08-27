Данія викликала американського посла через інформацію про операції впливу США в Гренландії
МЗС Данії 27 серпня викликало посла США через інформацію розвідки про американські операції впливу в Гренландії з метою посилити опозицію на Копенгаген
Про це пише Reuters.
Данська телекомпанія заявляла з посиланням на джерела: щонайменше трьох громадян Штатів, повʼязаних з адміністрацією Дональда Трампа, підозрюють у зусиллях задля входження Гренландії до складу США.
"Якщо хтось думає, що може вплинути на це, створивши "п'яту колону" або здійснюючи такого роду діяльність, то це суперечить принципам співпраці між державами. Для нас важливо дуже чітко виступити проти Сполучених Штатів", – заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.
Він підкреслив: така ситуація є "абсолютно неприйнятною".
- У травні Дональд Трамп знову пригрозив анексувати Гренландію, заявивши, що не виключає застосування військової сили для приєднання острова до Сполучених Штатів.
- Згодом данська премʼєр-міністерка Метте Фредеріксен заявила, що її держава не піддасться неприйнятному тиску з боку США стосовно автономної Гренландії у складі Данії.
- 9 червня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Гренландія "не для того, аби її забирати" на тлі риторики Сполучених Штатів Америки стосовно острова в складі Данії.
- У червні очільник Обʼєднаного арктичного командування в Данії Сорен Андерсон запевнив, що цьогоріч рівень загрози для Гренландії не зріс, проте Копенгаген мусить мати можливості реагувати, якщо РФ почне змінювати свою поведінку щодо острова.
