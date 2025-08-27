Данія викликала американського посла через інформацію про операції впливу США в Гренландії

Про це пише Reuters.

Данська телекомпанія заявляла з посиланням на джерела: щонайменше трьох громадян Штатів, повʼязаних з адміністрацією Дональда Трампа, підозрюють у зусиллях задля входження Гренландії до складу США.

"Якщо хтось думає, що може вплинути на це, створивши "п'яту колону" або здійснюючи такого роду діяльність, то це суперечить принципам співпраці між державами. Для нас важливо дуже чітко виступити проти Сполучених Штатів", – заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

Він підкреслив: така ситуація є "абсолютно неприйнятною".