Донька президента Камеруну, де діє заборона на одностатеві стосунки, здійснила камінг-аут

Про це пише Daily Mail.

26-річна Бренда Бія, донька 91-річного президента Камеруну Поля Бія, викликала бурхливу реакцію своїм дописом в соцмережі. Дівчина, відома також як музикантка на ім'я King Nasty, поширила в instagram знімок, на якому цілує бразильську модель Лайонс Валенсу, підписавши: "Я шаленію від тебе і хочу, щоб світ знав".

Це фото спровокувало обговорення, що Бренда Бія перебуває в одностатевих стосунках, тоді як в країні якою керує її батько, діє заборона гомосексуалізму.

Згідно з законом, камерунці, які перебувають в одностатевих стосунках, можуть бути ув’язнені на строк до п’яти років. Але оскільки Бія живе в іншому місці, вона не підпадає під дію цього закону. Хоча дівчина прямо не вказала свою сексуальну орієнтацію у своїй публікації, вона доповнила її, поділившися статтею французької газети Le Monde про те, що вона зробила камінг-аут, а також повідомленнями про підтримку від багатьох інших.

Трансгендерна активістка з Камеруну Шакіро стала однією з тих, хто підтримав музикантку. Вона висловила сподівання, що публікація може стати "поворотним моментом для ЛГБТК+ спільноти в Камеруні", оскільки Бія позиціює себе як "голос соціальних змін у країні, де панують глибоко вкорінені табу". Сама Шакіро живе в Бельгії після того, як була засуджена за "спробу гомосексуалізму".

Проте частина коментаторів залишила гомофобні повідомлення. Інші зауважили, що камінг-аут — це привілей, яким можуть без страху насолоджуватися лише небагато щасливчиків у Камеруні.

