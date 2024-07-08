Донька президента Камеруну, де діє заборона на одностатеві стосунки, здійснила камінг-аут
Донька президента Камеруну Поля Бія Бренда оприлюднила знімок, яким оголосила про стосунки з моделлю Лайонс Валенсою. За це в країні камерунцям загрожує до 5 років увʼязнення
Про це пише Daily Mail.
26-річна Бренда Бія, донька 91-річного президента Камеруну Поля Бія, викликала бурхливу реакцію своїм дописом в соцмережі. Дівчина, відома також як музикантка на ім'я King Nasty, поширила в instagram знімок, на якому цілує бразильську модель Лайонс Валенсу, підписавши: "Я шаленію від тебе і хочу, щоб світ знав".
Це фото спровокувало обговорення, що Бренда Бія перебуває в одностатевих стосунках, тоді як в країні якою керує її батько, діє заборона гомосексуалізму.
Згідно з законом, камерунці, які перебувають в одностатевих стосунках, можуть бути ув’язнені на строк до п’яти років. Але оскільки Бія живе в іншому місці, вона не підпадає під дію цього закону. Хоча дівчина прямо не вказала свою сексуальну орієнтацію у своїй публікації, вона доповнила її, поділившися статтею французької газети Le Monde про те, що вона зробила камінг-аут, а також повідомленнями про підтримку від багатьох інших.
Трансгендерна активістка з Камеруну Шакіро стала однією з тих, хто підтримав музикантку. Вона висловила сподівання, що публікація може стати "поворотним моментом для ЛГБТК+ спільноти в Камеруні", оскільки Бія позиціює себе як "голос соціальних змін у країні, де панують глибоко вкорінені табу". Сама Шакіро живе в Бельгії після того, як була засуджена за "спробу гомосексуалізму".
Проте частина коментаторів залишила гомофобні повідомлення. Інші зауважили, що камінг-аут — це привілей, яким можуть без страху насолоджуватися лише небагато щасливчиків у Камеруні.
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