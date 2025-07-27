Є спроби загальмувати тенденцію падіння цін на нафту, - експерт Гончар

Таку думку висловив президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар в етері Еспресо.

"Загалом же такої висхідної динаміки зростання цін на нафту нема. Є спроби загальмувати тенденцію падіння цін на нафту, яка, в принципі, закріпилася, починаючи практично з середини січня цього року. І тільки червень місяць був винятком, якраз в контексті ірано-ізраїльського протистояння і війни. Там був деякий ціновий сплеск, але знову ж, якщо ми пригадаємо, ми обговорювали це з вами в ефірі, що попри апокаліптичні прогнози, що внаслідок ірано-ізраїльської війни ціна нафти злетить там 100-120-150, навіть 350 доларів на баррель називалась ціна. Ну і далі малювались різні страшилки, як Іран перекриє Ормузьку протоку, що там буде знищуватись, танкерна війна і так далі і тому подібне. Нічого цього не трапилось", - сказав він.

Михайло Гончар зауважив, що наразі спостерігається ситуація, коли Росія намагається підкрутити ціни на нафту в бік зростання.

"Тому що сподівання на те, що в Перській затоці чи на Близькому Сході в широкому контексті щось трапиться і ціни злетять у космос, цього не відбулося. Тому йдуть шляхом якихось певних малих кроків, скажемо так. При чому замасковані, на перший погляд, зовсім під інші цілі. Ну, я маю на увазі передусім те, що пов'язано з деякими збуреннями після того, як 21 липня, на цьому тижні, що минає, вийшов указ Путіна про певні заходи по перевірці Федеральною службою безпеки всіх суден, передусім танкерів, які заходять в російські порти. Формально це спричинено було тим, що за пів року, що минули, п'ять танкерів, які перевозили російську нафту, стали жертвами, якихось таких атак, внаслідок чого вони були уражені, втратили хід. Ну, ніяких там аварій з розливом нафти не трапилося, але сам факт, що ці танкери, вони заходили в російські порти, ввезли російську нафту і стали об'єктами незрозумілих атак. Тому, мовляв, потрібно перевіряти все, що заходить в російські порти", - зазначив експерт.