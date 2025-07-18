Ердоган у телефонній розмові з Путіним наголосив на важливості третього раунду перемовин України й РФ
У пʼятницю, 18 липня, президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним та говорив, зокрема, про третій раунд перемовин Києва та Москви
Про це написала адміністрація турецького лідера в Х.
"Наш президент Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час розмови обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, регіональні та глобальні питання", – йдеться в повідомленні.
В Анкарі кажуть, що Ердоган наголосив на важливості початку третього раунду українсько-російських перемовин. Він запевнив: Туреччина продовжить їх приймати в Стамбулі, коли сторони визначать дати.
Окрім того, турецький лідер заявив Путіну про бажання забезпечити в Сирії безпеку.
- 16 травня у Стамбулі пройшла тристороння зустріч делегацій України, США та Туреччини. Після цього відбулися переговори між делегаціями Росії та України. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, порушувалися питання обміну полоненими у форматі "1000 на 1000", припинення вогню та зустрічі Зеленського й Путіна.
- 2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією.
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