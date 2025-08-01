ФБР вилучило ім'я Трампа з файлів Епштейна, - Bloomberg
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) вилучило ім'я Дональда Трампа та інших відомих осіб з урядових документів, пов'язаних із Джеффрі Епштейном з міркувань безпеки
Про це пише Bloomberg.
За словами трьох осіб, обізнаних у цій справі, група співробітників ФБР переглядала архіви Епштейна в межах масштабної ревізії, яка проводилась для підготовки матеріалів до потенційного оприлюднення.
Ім’я Трампа, як і прізвища інших публічних осіб, були вилучені задля захисту приватності, оскільки на момент початку федерального розслідування у 2006 році вони не обіймали державних посад.
Робота з архівами була розпочата у відповідь на передвиборчу обіцянку Трампа розсекретити документи, що стосуються Епштейна.
Так, згідно з повідомленням, у березні директор ФБР Каш Патель направив агентів із Нью-Йорка та Вашингтона до архівного центру у Вінчестері, де ті долучились до працівників, які обробляють запити відповідно до закону про свободу інформації (FOIA).
У липні сенатор-демократ Дік Дурбін повідомив, що до процесу долучили близько тисячі працівників. Вони переглянули понад 100 тисяч документів, зокрема стенограми засідань великого журі, справи прокурорів і багаторічні матеріали ФБР щодо Епштейна.
Редагування проводилося відповідно до дев’яти винятків, передбачених FOIA — серед них захист приватності, національної безпеки та інформації, що може зашкодити слідству.
Що відомо про справу Епштейна
У 2007 році мільярдера Джеффрі Епштейна звинувачували у сутенерстві та схилянні декількох десятків неповнолітніх до проституції, нагадує "Громадське". Розслідування тривало у 2002-2005 роках у Нью-Йорку та Флориді. Тоді Епштейн пішов на угоду зі слідством — його справу вів Алекс Акоста, який тоді був прокурором Південної Флориди й погодився на угоду з Епштейном. У підсумку той провів у в'язниці лише 13 місяців замість багаторічного, а можливо, й довічного терміну, який міг призначити йому суд. Крім того, Акоста погодився приховати факт угоди зі слідством від жертв у цій справі.
Проте в листопаді 2018 року газета The Miami Herald опублікувала власне розслідування, присвячене справі Джеффрі Епштейна і ролі в ньому Алекса Акости. За старою справою журналістам вдалося знайти близько 60 жертв насильства з боку Епштейна.
У лютому нинішнього року суддя окружного суду по Південній Флориді Кеннет Марра ухвалив, що приховування інформації від жертв було незаконним.
7 липня 2019 року влада США затримала Епштейна. За версією слідства, Епштейн отримував сексуальні послуги від неповнолітніх дівчат і "позичав" їх впливовим людям. Мільярдер не визнав провину, а занадто м'яка угода з Епштейном викликала публічну критику на адресу Акости.
Звинувачений у торгівлі людьми та педофілії американський мільярдер Джеффрі Епштейн повісився у камері в 2019 році.
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