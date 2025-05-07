Фіцо назвав неприйнятим план Єврокомісії щодо припинення імпорту пального РФ, включаючи газ

Про це повідомляє Dennіk N.

Попри те, що Фіцо відкинув новий план Європейської комісії, він визнав, що зміни можуть бути схвалені кваліфікованою більшістю голосів, що дозволить Словаччині їх обійти. Він закликав не допустити цього.

"Будь ласка, Європейська комісія, п'ять разів відміряйте і один раз відріжте", - заявив Фіцо на пресконференції з міністром економіки Денісою Саковою.

Він додав, що дорожня карта Єврокомісії є неприйнятною для словацького уряду в такому вигляді. Фіцо також сказав, що не знає, якими будуть наслідки розірвання угоди Словаччини з «Газпромом», яка має діяти до 2034 року.