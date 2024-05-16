Франція через масові заворушення розгорне військовий контингент у Новій Каледонії

Про це повідомляє Reuters.

Заворушення почалися після того, як у Франції прийняли законопроєкт про дозвіл французам, які прожили в Новій Каледонії 10 років, голосувати на місцевих виборах. Місцеві лідери вважають, що внаслідок цього можуть розмитися голоси корінного населення островів.

Внаслідок сутичок 15 травня загинуло троє цивільних місцевих жителів і правоохоронець, є поранені. Після цього Франція оголосила на території Нової Каледонії надзвичайний стан.

Надзвичайний стан передбачає додаткові повноваження щодо заборони зібрань і пересування людей по острову. Крім того, Париж оголосив, що надішле на острів військовий контингент для охорони головного порту та аеропорту.

Водночас прем'єр Франції заявив про заборону TikTok, оскільки під час заворушень на материковій частині Франції влітку минулого року соцмережа допомогла бунтівникам організуватися і посилила хаос.

Довідково. Франція анексувала Нову Каледонію в 1853 році та надала колонії статус заморської території в 1946 році. Економіка Нової Каледонії базується на видобутку нікелю. Істотний дохід приносить туризм, а також фінансові субсидії від Франції.