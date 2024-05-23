Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка встановлює день пам'яті жертв геноциду в Сребрениці

Про це повідомив проєкт "Балканський оглядач".

За відповідну резолюцію висловилися 84 країни, серед яких і Україна. 19 держав були проти, а 68 утрималися.

Резолюцію підтримали всі балканські держави, за винятком Сербії, яка активно виступала проти цього документа. Також не підтримали його Росія, Білорусь та Угорщина.

Фото: facebook.com/BalkanObserverforUkraine

Проєкт резолюції ООН ініціювали Німеччина й Руанда. Резолюція закликає встановити 11 липня офіційним Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці, а також засудити будь-яке заперечення цього геноциду.

Як зазначив сербський канал РСТ, президент Сербії Александар Вучич заявив, що ухвалення цієї резолюції "відкриє скриньку Пандори", а світ зіткнеться з низкою звинувачень у геноциді, що не призведе до примирення в регіоні.

Президент Республіки Сербської (автономної республіки у складі Боснії і Герцеговини) Мілорад Додік перед голосуванням заявив, що через ухвалення резолюції в найближчі 30 днів запропонує угоду про "мирне розмежування" РС від Боснії і Герцеговини.