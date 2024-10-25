Глава УГКЦ зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм і подарував йому уламок дрона, збитого над Патріаршим собором у Києві

Про це повідомив секретаріат глави УГКЦ у Римі.

Глава УГКЦ представив Вселенському патріарху послання Архиєрейського синоду УГКЦ в Україні щодо війни та справедливого миру в контексті нових ідеологій. Також розповів про небезпеку ідеології "русского міра" для християнського світу на глобальному рівні. Блаженніший Святослав відзначив важливість рішень Синаксису Вселенського патріархату, що відбувся 1–3 вересня, якими було засуджено ідеологію "русского міра", та подякував Константинопольському патріархату за те, що він став на захист України. Патріарх Варфоломій наголосив, що "матірна Церква Константинополя вболіває за своїх дітей в Україні, котрі страждають".

Однією з тем зустрічі також стали законодавчі кроки України на шляху до захисту релігійного середовища від мілітаризації релігії з боку країни-агресора.

Окрему увагу присвятили двостороннім відносинам між УГКЦ і Константинопольським патріархатом. Глави Церков домовилися поглиблювати співпрацю й екуменічний діалог, зокрема в контексті відзначення ювілею 1700-ліття Нікейського Собору та запланованої зустрічі Папи Франциска і Патріарха Варфоломія в Нікеї.

Патріарх Варфоломій запевнив главу УГКЦ, що він молиться за "перемогу українського народу" та просив передати його архіпастирське благословення.

Блаженніший Святослав подарував патріарху Варфоломію уламок дрона, збитого над Патріаршим собором в Києві, а також книгу з посланням Архиєрейського Синоду УГКЦ щодо війни в Україні, в якій зібрані переклади на 6 мов, та книгу польською мовою "Україна стоїть! Україна бореться! Україна молиться!" авторства Блаженнішого Святослава, до якої патріарх Варфоломій написав передмову.

Своєю чергою Патріарх Варфоломій подарував главі УГКЦ видання про Вселенський патріархат сьогодні й електронне видання з нагоди 30-річчя патріаршого служіння Варфоломія.

Фото: ugcc.ua

"Уже вдруге я маю честь здійснювати офіційний візит до вас і подякувати від імені всіх українців за ваше благословення та батьківську підтримку. Багато разів ви говорили, що тішитеся розвитком нашої Церкви, і ми відчуваємо, як наша матірна Церква радіє за нас", – сказав Блаженніший Святослав. На це патріарх Варфоломій відповів: "Яка ж мати не тішиться за своїх дітей?"