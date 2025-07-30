Google інвестує $6 млрд у центр обробки даних в Індії, - Reuters
Google інвестує 6 мільярдів доларів у будівництво центру обробки даних потужністю 1 гігават та його енергетичної інфраструктури в південному індійському штаті Андхра-Прадеш. Це перший проєкт компанії такого масштабу в Індії
Про це пише Reuters із посиланням на урядові джерела.
Інвестиції у центр обробки даних, який планується збудувати у портовому місті Вішакапатнам, включають 2 мільярди доларів у потужності з відновлюваних джерел енергії, що використовуватимуться для живлення цього об’єкта, повідомили агентству Reuters двоє джерел з уряду штату Андхра-Прадеш, які безпосередньо обізнані у цьому питанні.
Зазначається, що центр обробки даних пошукового гіганта стане найбільшим за потужністю та обсягом інвестицій в Азії і є частиною багатомільярдного розширення його портфеля дата-центрів у регіоні, зокрема в таких країнах, як Сінгапур, Малайзія та Таїланд.
Міністр інформаційних технологій штату Андхра-Прадеш Нара Локеш, який перебуває в Сінгапурі для обговорення інвестицій з урядовцями та бізнес-лідерами, не прокоментував інвестицію Google.
"Ми вже зробили певні оголошення, як-от про Sify, що є публічною інформацією", - сказав він, маючи на увазі плановане будівництво дата-центру потужністю 550 МВт компанією Sify Technologies у штаті.
"Є також оголошення, які поки не стали публічними. У жовтні ми їх оприлюднимо", - додав Нара Локеш.
- Раніше повідомлялося, що Amazon протягом 2025-2029 років планує інвестувати $13 млрд у розвиток своїх центрів обробки даних в Австралії.
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