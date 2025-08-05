"Готові поділитись нашим досвідом": Сибіга заявив, що Україна планує співпрацювати з Японією у виробництві дронів

Про це він заявив в інтерв'ю Kyodo News.

"Зараз ми є світовими лідерами у виробництві безпілотних літальних апаратів...Ми готові поділитися з Японією своїм досвідом і співпрацювати у виробництві, наприклад, дронів, що буде взаємовигідним", – наголосив Сибіга.

Він уточнив, що, враховуючи обмеження японського законодавства щодо експорту озброєння, потенційна співпраця стосуватиметься безпілотників подвійного призначення — для цивільного використання, зокрема в сільському господарстві, а також для розвідувальних потреб.

У Токіо Сибіга також узяв участь у форумі з відновлення України за участю країн Азії. За підсумками заходу сторони підписали 29 угод про співпрацю у різних сферах. Під час зустрічі з японським колегою Такеші Іваєю Сибіга підтвердив готовність України до подальшого поглиблення двосторонніх відносин, оскільки російська війна "впливає на Індо-Тихоокеанський регіон".

У вівторок Сибіга разом з іншими високопосадовцями України відвідає місце проведення Всесвітньої виставки в Осаці на заході Японії.