Грубий прояв сили: Кулеба пояснив, навіщо Путін у 2007 році прийшов на переговори з Меркель із собакою
На переговори з тодішньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель у 2007 році президент РФ Володимир Путін привів собаку, аби продемонструвати грубий прояв сили
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю ютуб-каналу "Бомбардир".
На запитання навіщо Путін у 2007 році прийшов на переговори з Меркель із собакою, знаючи, що вона їх боїться, Кулеба пояснив - очільник Росії хотів показати свою силу.
"Показати чистий прояв сили, такий грубий, маскулінний прояв сили. Тобто, чисто налякати", - сказав міністр.
Він вважає, що коли російський президент знав про страх Меркель і здійснив такий вчинок - це є актом залякування.
"Якщо Путін знав, що вона боїться собак і все одно привів собаку - однозначно, що це свідомий акт залякування", - сказав очільник МЗС.
- У 2007 році Путін прийшов із собакою на переговори з Меркель, чим налякав німецьку канцлерку.
- У 2016 році президент РФ заявив, що не знав про страх Ангели Меркель перед собаками, і потім вибачився перед нею.
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