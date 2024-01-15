Грубий прояв сили: Кулеба пояснив, навіщо Путін у 2007 році прийшов на переговори з Меркель із собакою

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю ютуб-каналу "Бомбардир".

На запитання навіщо Путін у 2007 році прийшов на переговори з Меркель із собакою, знаючи, що вона їх боїться, Кулеба пояснив - очільник Росії хотів показати свою силу.

"Показати чистий прояв сили, такий грубий, маскулінний прояв сили. Тобто, чисто налякати", - сказав міністр.

Він вважає, що коли російський президент знав про страх Меркель і здійснив такий вчинок - це є актом залякування.

"Якщо Путін знав, що вона боїться собак і все одно привів собаку - однозначно, що це свідомий акт залякування", - сказав очільник МЗС.