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Ізраїль окреслив плани щодо управління Газою після закінчення війни з ХАМАС

5 січня, 2024 п'ятниця
18:06
Світ Сектор Гази

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант виклав пропозиції щодо майбутнього управління Газою після закінчення війни з ХАМАС, заявивши, що палестинське правління на цій території буде обмеженим

Про це повідомляє BBC.

За його словами, ХАМАС більше не контролюватиме Газу, а Ізраїль збереже загальний контроль над безпекою.

Згідно з планом пана Галланта, який тепер називається "чотирикутним", Ізраїль збереже загальний контроль над безпекою в Газі.

Багатонаціональні сили візьмуть на себе відповідальність за відновлення території після масштабних руйнувань, спричинених ізраїльськими бомбардуваннями.

Сусідній Єгипет також відіграватиме невизначену роль згідно з планом. Але в документі додається, що палестинці нестимуть відповідальність за управління територією.

"Жителі Гази - палестинці, тому палестинські органи будуть керувати за умови, що не буде ніяких ворожих дій або погроз на адресу Ізраїлю", - заявив пан Галлант.

План не обговорювався в деталях на засіданні уряду, і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу не коментував його публічно. Повідомляється, що засідання розійшлося на тлі гострих суперечок, коли деякі міністри гнівно заперечували проти імен, запропонованих для розслідування подій.

Деякі крайні праві члени уряду Нетаньягу заявили, що палестинських громадян слід заохочувати до виїзду з Гази у вигнання з подальшим відновленням єврейських поселень на цій території - суперечливі пропозиції, які були відкинуті як "екстремістські" і "нездійсненні" іншими країнами регіону і деякими союзниками Ізраїлю.

Хоча пропозиції пана Галланта можна вважати більш практичними, ніж пропозиції деяких його колег по кабінету, вони, швидше за все, будуть відкинуті палестинськими лідерами, які заявляють, що жителі Гази повинні отримати повний контроль над управлінням територією після закінчення цієї спустошливої війни.

Сам Нетаньягу публічно не говорив про те, як, на його думку, має відбуватися управління Газою. Він припустив, що війна в Газі може тривати ще кілька місяців, а його мета - повністю розгромити ХАМАС.

  • У п'ятницю, 5 січня, державний секретар США Ентоні Блінкен і очільник дипломатичного корпусу Європейського Союзу Жозеп Боррель відвідають Близький Схід, аби запобігти розширенню конфлікту в Газі на окуповані Ізраїлем Західний берег річки Йордан, Ліван і судноплавні шляхи Червоного моря. А у суботу, 6 січня, до регіону прибуде міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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