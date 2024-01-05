Блінкен та Боррель відвідають Близький Схід на тлі розширення конфлікту у Газі
У п'ятницю, 5 січня, державний секретар США Ентоні Блінкен і очільник дипломатичного корпусу Європейського Союзу Жозеп Боррель відвідають Близький Схід, аби запобігти розширенню конфлікту в Газі на окуповані Ізраїлем Західний берег річки Йордан, Ліван і судноплавні шляхи Червоного моря
Про це повідомляє Reuters.
У четвер, 4 січня, міністр оборони Йоав Галант оголосив про початок нового етапу, який, за його словами, передбачає проведення операцій на півночі, зокрема, рейдів, руйнування тунелів, повітряних і наземних ударів.
На півдні, де більша частина 2,3-мільйонного населення Гази зараз живе в наметах та інших тимчасових притулках, основна увага буде зосереджена на знищенні лідерів ХАМАСу і порятунку 132 ізраїльських заручників.
Блінкен відвідає Західний берег під час своєї поїздки, що розпочнеться в п'ятницю в Туреччині, яка є однією з країн, що запропонували посередництво. Він також відвідає Ізраїль, Йорданію, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію та Єгипет і зробить зупинку в Греції.
"Ні в чиїх інтересах, ні в інтересах Ізраїлю, ні в інтересах регіону, ні в інтересах світу, щоб цей конфлікт поширився за межі Гази, - заявив у речник Державного департаменту США Метью Міллер. - Ми не очікуємо, що кожна розмова в цій поїздці буде легкою".
Зокрема, за інформацією Євросоюзу, Жозеп Боррель, очільник зовнішньополітичного відомства ЄС, мав прибути до Лівану в п'ятницю, щоб обговорити ситуацію на ізраїльсько-ліванському кордоні.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідає Ізраїль і палестинські території з неділі.
"Ризик ескалації, на жаль, дуже реальний", - заявила представниця міністерства.
- У неділю, 24 грудня, під час щотижневого засідання кабінету міністрів прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу спростував повідомлення про те, що Сполучені Штати переконали Ізраїль не розширювати військову діяльність.
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