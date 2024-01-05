Блінкен та Боррель відвідають Близький Схід на тлі розширення конфлікту у Газі

Про це повідомляє Reuters.

У четвер, 4 січня, міністр оборони Йоав Галант оголосив про початок нового етапу, який, за його словами, передбачає проведення операцій на півночі, зокрема, рейдів, руйнування тунелів, повітряних і наземних ударів.

На півдні, де більша частина 2,3-мільйонного населення Гази зараз живе в наметах та інших тимчасових притулках, основна увага буде зосереджена на знищенні лідерів ХАМАСу і порятунку 132 ізраїльських заручників.

Блінкен відвідає Західний берег під час своєї поїздки, що розпочнеться в п'ятницю в Туреччині, яка є однією з країн, що запропонували посередництво. Він також відвідає Ізраїль, Йорданію, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію та Єгипет і зробить зупинку в Греції.

"Ні в чиїх інтересах, ні в інтересах Ізраїлю, ні в інтересах регіону, ні в інтересах світу, щоб цей конфлікт поширився за межі Гази, - заявив у речник Державного департаменту США Метью Міллер. - Ми не очікуємо, що кожна розмова в цій поїздці буде легкою".

Зокрема, за інформацією Євросоюзу, Жозеп Боррель, очільник зовнішньополітичного відомства ЄС, мав прибути до Лівану в п'ятницю, щоб обговорити ситуацію на ізраїльсько-ліванському кордоні.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідає Ізраїль і палестинські території з неділі.

"Ризик ескалації, на жаль, дуже реальний", - заявила представниця міністерства.