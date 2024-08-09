Ізраїль погодився на переговори з ХАМАС щодо припинення вогню

Про це заявив офіс ізраїльського премʼєр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Перемовини мають відбутися 15 серпня: Ізраїль відповідно до пропозиції Сполучених Штатів та інших посередників відправить делегацію до визначеного місця.

У премʼєра кажуть, що сторони на зустрічі повинні фіналізувати деталі виконання рамкової угоди між ХАМАС та Ізраїлем.