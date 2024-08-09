Ізраїль погодився на переговори з ХАМАС щодо припинення вогню
Ізраїль братиме участь у переговорах із ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників у секторі Гази. Посередниками стануть США, Єгипет і Катар
Про це заявив офіс ізраїльського премʼєр-міністра Беньяміна Нетаньягу.
Перемовини мають відбутися 15 серпня: Ізраїль відповідно до пропозиції Сполучених Штатів та інших посередників відправить делегацію до визначеного місця.
У премʼєра кажуть, що сторони на зустрічі повинні фіналізувати деталі виконання рамкової угоди між ХАМАС та Ізраїлем.
- The Times of Israel пише, зараз у секторі Гази залишаються 111 із 251 заручника, які ХАМАС викрав під час терористичної атаки 7 жовтня. Також там утримуються два цивільні громадяни Ізраїлю, які вʼїхали в сектор у 2014 і 2015 роках, та тіла двох солдатів ЦАХАЛ, убитих у 2014 році.
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