Ізраїль вперше розпочав наземні операції в центральній частині Гази
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про початок наземної операції в районі міста Дейр-аль-Балах у центральній частині сектора Гази — вперше з початку війни з ХАМАС
Про це пише The Times of Israel.
"Армія оборони Ізраїлю продовжує діяти з великою силою, щоб знищити можливості ворога та терористичну інфраструктуру в цьому районі, розширюючи свою діяльність на територію, де раніше не діяла", – заявив арабськомовний речник Армії оборони Ізраїлю полковник Авіхай Адраї в X.
Згідно з повідомленням, ЦАХАЛ видав нове попередження про евакуацію для палестинців, які проживають на південному заході від Дейр-аль-Балаха. Цивільним особам наказано рухатися на південь, у бік прибережного району Мавасі.
Це попередження про евакуацію є першим для Дейр-аль-Балаха з початку війни, оскільки цей район досі залишався однією з небагатьох зон у секторі Гази, де ЦАХАЛ не проводив наземних операцій.
- На початку липня високопоставлений представник ХАМАС повідомив, що терористичне угруповання втратило контроль над приблизно 80% території сектора Газа, а від його військової структури "майже нічого не залишилося".
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