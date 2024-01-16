ХАМАС показав тіла убитих заручників і звинуватив Ізраїль у їхній загибелі, в ЦАХАЛ відповіли

Про це повідомляє Reuters.

На новому відео, опублікованому ХАМАСом, нібито показані тіла 53-річного Йосі Шарабі та 38-річного Ітая Свірського, які були показані на попередньому відео в неділю.

Також на відео було показано третього ізраїльського заручника, 26-річного студента Ноа Аргамані, який, схоже, читав сценарій на тлі білої стіни, в якому йшлося про те, що ці двоє були вбиті ізраїльськими ударами.

Військовий речник Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі у відповідь заявив, що існує серйозне занепокоєння щодо долі заручників, які нібито загинули на відео, уточнивши при цьому, що один з них, якого він ідентифікував як Свірського, не був убитий ізраїльським вогнем.

"Ітай не був застрелений нашими силами. Це брехня ХАМАСу. Будівля, в якій їх утримували, не була ціллю і не була атакована нашими силами, - заявив Хагарі. - Ми не атакуємо місце, якщо знаємо, що там можуть бути заручники".

У виданні зазначили, що близько половини заручників були звільнені під час короткочасного листопадового перемир'я. Ізраїль стверджує, що 132 заручники все ще залишаються в Газі, а 25 загинули в полоні.

Окрім цього, судово-медичні експерти заявили, що розтин знайдених тіл загиблих заручників показав, що причини смерті не узгоджуються з твердженням ХАМАС про те, що вони загинули в результаті авіаударів.