ХАМАС показав тіла убитих заручників і звинуватив Ізраїль у їхній загибелі, в ЦАХАЛ відповіли
У понеділок, 15 січня, ХАМАС оприлюднив відео з тілами двох ізраїльських заручників, попередивши Ізраїль, що й інші можуть бути вбиті, якщо він не припинить обстріли сектора Гази
Про це повідомляє Reuters.
На новому відео, опублікованому ХАМАСом, нібито показані тіла 53-річного Йосі Шарабі та 38-річного Ітая Свірського, які були показані на попередньому відео в неділю.
Також на відео було показано третього ізраїльського заручника, 26-річного студента Ноа Аргамані, який, схоже, читав сценарій на тлі білої стіни, в якому йшлося про те, що ці двоє були вбиті ізраїльськими ударами.
Військовий речник Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі у відповідь заявив, що існує серйозне занепокоєння щодо долі заручників, які нібито загинули на відео, уточнивши при цьому, що один з них, якого він ідентифікував як Свірського, не був убитий ізраїльським вогнем.
"Ітай не був застрелений нашими силами. Це брехня ХАМАСу. Будівля, в якій їх утримували, не була ціллю і не була атакована нашими силами, - заявив Хагарі. - Ми не атакуємо місце, якщо знаємо, що там можуть бути заручники".
У виданні зазначили, що близько половини заручників були звільнені під час короткочасного листопадового перемир'я. Ізраїль стверджує, що 132 заручники все ще залишаються в Газі, а 25 загинули в полоні.
Окрім цього, судово-медичні експерти заявили, що розтин знайдених тіл загиблих заручників показав, що причини смерті не узгоджуються з твердженням ХАМАС про те, що вони загинули в результаті авіаударів.
- Троє ізраїльтян були показані в неділю у відеоролику ХАМАС, в якому угруповання закликало ізраїльський уряд припинити повітряний і наземний наступ і сприяти їхньому звільненню. Ролик закінчувався підписом: "Завтра (в понеділок, - ред.) ми повідомимо вам про їхню долю".
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