"Хезболла" обстріляла Ізраїль 55 ракетами "катюша". ЦАХАЛ у відповідь вдарив по Лівану
У суботу, 14 вересня, "Хезболла" випустила по Ізраїлю 55 ракет, заявивши, що атакувала військову базу. У відповідь ЦАХАЛ вдарив по Лівану
Про це повідомляє The Times of Israel.
За інформацією ЦАХАЛу, ракети були випущені в напрямку Цфата і його околиць.
Під час першої серії атак було випущено близько 20 ракет, а під час другої - близько 35. Деякі з них були перехоплені, інші впали на відкритій місцевості.
За повідомленнями івритомовних ЗМІ, деякі з ударів спричинили пожежі.
Військові Ізраїлю заявляють, що через деякий час їхні реактивні літаки завдали ударів по пускових установках на півдні Лівану.
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11 вересня повідомлялось, що ізраїльська армія (ЦАХАЛ) завдала удару по заводу з виробництва зброї "Хезболли" на півдні Лівану, а також по військовому командному центру угруповання.
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