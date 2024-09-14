"Хезболла" обстріляла Ізраїль 55 ракетами "катюша". ЦАХАЛ у відповідь вдарив по Лівану

Про це повідомляє The Times of Israel.

За інформацією ЦАХАЛу, ракети були випущені в напрямку Цфата і його околиць.

Під час першої серії атак було випущено близько 20 ракет, а під час другої - близько 35. Деякі з них були перехоплені, інші впали на відкритій місцевості.

За повідомленнями івритомовних ЗМІ, деякі з ударів спричинили пожежі.

Військові Ізраїлю заявляють, що через деякий час їхні реактивні літаки завдали ударів по пускових установках на півдні Лівану.