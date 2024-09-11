Армія оборони Ізраїлю заявила про ураження заводу з виробництва зброї "Хезболли" на півдні Лівану
Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) завдала удару по заводу з виробництва зброї "Хезболли" на півдні Лівану, а також по військовому командному центру угрупування
Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.
Зазначається, що після виявлення ворожого літака та оголошення тривог, які пролунали в районі Верхньої Галілеї між 18:35-18:46, було виявлено ще кілька підозрілих повітряних цілей, які з Лівану перетинають територію Ізраїлю. ЦАХАЛ, заявляє, що деякі цілі були перехоплені, а також у прилеглому районі виявлено уламки збитої цілі. Про постраждалих не повідомляється.
ЦАХАЛ на основі даних розвідки завдав удару по заводу з виробництва зброї "Хезболли" в районі Джоуайя на півдні Лівану. Крім того, ізраїльські військові завдали ударів по військовому командному центру "Хезболли" поряд з військовими структурами в районах Набайт, Мансурі та Кфаркела на півдні Лівану.
Крім того, раніше солдати ЦАХАЛу вдарили по осередку терористів, які виходили з військової структури в районі Хула на півдні Лівану.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант висловив переконання, що угода з ХАМАС про тимчасове припинення вогню в Газі можлива, однак не остаточне завершення війни.
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