Армія оборони Ізраїлю заявила про ураження заводу з виробництва зброї "Хезболли" на півдні Лівану

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

Зазначається, що після виявлення ворожого літака та оголошення тривог, які пролунали в районі Верхньої Галілеї між 18:35-18:46, було виявлено ще кілька підозрілих повітряних цілей, які з Лівану перетинають територію Ізраїлю. ЦАХАЛ, заявляє, що деякі цілі були перехоплені, а також у прилеглому районі виявлено уламки збитої цілі. Про постраждалих не повідомляється.

ЦАХАЛ на основі даних розвідки завдав удару по заводу з виробництва зброї "Хезболли" в районі Джоуайя на півдні Лівану. Крім того, ізраїльські військові завдали ударів по військовому командному центру "Хезболли" поряд з військовими структурами в районах Набайт, Мансурі та Кфаркела на півдні Лівану.

Крім того, раніше солдати ЦАХАЛу вдарили по осередку терористів, які виходили з військової структури в районі Хула на півдні Лівану.