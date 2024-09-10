Тимчасове припинення вогню в Газі можливе, завершення війни - ні, - міністр оборони Ізраїлю Галлант
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант висловив переконання, що угода з ХАМАС про тимчасове припинення вогню в Газі можлива, однак не остаточне завершення війни
Про це повідомляє Associated Press.
Галлант підкреслив, що умови дозріли для щонайменше шеститижневої паузи в бойових діях, яка включала б звільнення багатьох заручників, що утримуються в Газі.
Втім, за його словами, Ізраїль не буде зобов'язуватися назавжди припинити бойові дії, як того вимагає ХАМАС.
"Ізраїль повинен досягти угоди, яка дозволить зробити паузу на шість тижнів і повернути заручників", - зазначив він, додавши, що після цього періоду Ізраїль "збереже за собою право діяти і досягати цілей, включаючи знищення ХАМАС".
Галлант зауважив, що ЦАХАЛ готовий вийти з Гази на шість тижнів, щоб дозволити заручникам повернутися додому, не ризикуючи безпекою Ізраїлю.
Згідно з повідомленням, угода про тимчасове припинення вогню, запропонована США, передбачає три етапи, починаючи з шеститижневої паузи в бойових діях, під час якої ХАМАС звільнить частину з приблизно 70 заручників.
В обмін на це Ізраїль звільнить десятки палестинських в'язнів, виведе війська з палестинських населених пунктів, дозволить переміщеним жителям Гази повернутися до своїх попередніх місць проживання і сприятиме надходженню великої кількості вкрай необхідної гуманітарної допомоги.
- 10 вересня Армія оборони Ізраїлю заявила про знищення командно-контрольного центру ХАМАСу - гуманітарній зоні в Хан-Юнісі, де перебували командири угруповання.
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