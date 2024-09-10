Ізраїль знищив командний пункт ХАМАС у Газі

Про це інформує ЦАХАЛ.

Вказано, що армія Ізраїлю завдала удару "по значній кількості терористів ХАМАСу" у гуманітарній зоні міста Хан-Юніса, яке розташоване на півдні Гази.

"Перед ураженням було вжито численних заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, включаючи використання високоточних боєприпасів, повітряного спостереження та додаткових засобів", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Хто такі ХАМАС, за що воюють та хто їм допомагає

У ізраїльській армії додали, що терористичні організації в Газі систематично зловживають цивільною і гуманітарною інфраструктурою, включаючи визначену гуманітарну зону, для здійснення терористичної діяльності проти Ізраїлю і ЦАХАЛу.