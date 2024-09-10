Ізраїль знищив командний пункт ХАМАС у Газі
Армія оборони Ізраїлю заявила про знищення командно-контрольного центру ХАМСУ у Газі, у якому базувалися терористи
Про це інформує ЦАХАЛ.
Вказано, що армія Ізраїлю завдала удару "по значній кількості терористів ХАМАСу" у гуманітарній зоні міста Хан-Юніса, яке розташоване на півдні Гази.
"Перед ураженням було вжито численних заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, включаючи використання високоточних боєприпасів, повітряного спостереження та додаткових засобів", - йдеться у повідомленні.
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У ізраїльській армії додали, що терористичні організації в Газі систематично зловживають цивільною і гуманітарною інфраструктурою, включаючи визначену гуманітарну зону, для здійснення терористичної діяльності проти Ізраїлю і ЦАХАЛу.
- 30 серпня армія оборони Ізраїлю заявила про завершення 3-тижневої операції на півдні Гази, в ході якої було зруйновано 6 км тунелів ХАМАС, вбито понад 250 бойовиків і знайдено тіла шістьох заручників.
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