ЦАХАЛ завершив 3-тижневу операцію на півдні Гази та дозволив евакуйованим цивільним повернутись до своїх домівок
Армія оборони Ізраїлю заявила про завершення 3-тижневої операції на півдні Гази, в ході якої було зруйновано 6 км тунелів ХАМАС, вбито понад 250 бойовиків і знайдено тіла шістьох заручників
Про це повідомляє The Times of Israel.
За даними ЦАХАЛу, 98-ма дивізія розпочала рейд у Хан-Юнісі та на околицях Дейр-аль-Балаха на початку серпня. Зараз вона вже виведена з Гази для підготовки до майбутніх операцій.
У ході операції сапери ЦАХАЛу знищили 6 окремих тунелів, загальною протяжністю близько 6 км. Як стверджують військові, в деяких тунелях були знищені бойовики, а також виявлені місця їхнього перебування і знайдена зброя.
Крім того, за інформацією Армії оборони Ізраїлю, в ході операції були знищені десятки наземних об'єктів інфраструктури ХАМАСу.
Згідно з повідомленням, військові також виявили зброю, ракетні установки і розвідувальні матеріали на "центральному" аванпості ХАМАСу в районі Дейр-аль-Балаха.
Зокрема, минулого тижня ЦАХАЛ знайшов тіла 6 заручників у житловому комплексі «Хамад Таун» у Хан-Юнісі, які були витягнуті з тунелю ХАМАСу.
За повідомленням ЦАХАЛу, тепер палестинське цивільне населення може повернутися в передмістя Хан-Юніс - район, який був евакуйований під час операції ЦАХАЛу і тимчасово виведений з визначеної Ізраїлем гуманітарної зони.
Речник ЦАХАЛу полковник Авічай Адрае заявив, що раніше евакуйовані райони тепер знову вважатимуться частиною гуманітарної зони.
- Уранці середи, 28 серпня, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала контртерористичну операцію в низці північних районів на Західному березі річки Йордан.
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