ЦАХАЛ завершив 3-тижневу операцію на півдні Гази та дозволив евакуйованим цивільним повернутись до своїх домівок

Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, 98-ма дивізія розпочала рейд у Хан-Юнісі та на околицях Дейр-аль-Балаха на початку серпня. Зараз вона вже виведена з Гази для підготовки до майбутніх операцій.

У ході операції сапери ЦАХАЛу знищили 6 окремих тунелів, загальною протяжністю близько 6 км. Як стверджують військові, в деяких тунелях були знищені бойовики, а також виявлені місця їхнього перебування і знайдена зброя.

Крім того, за інформацією Армії оборони Ізраїлю, в ході операції були знищені десятки наземних об'єктів інфраструктури ХАМАСу.

Згідно з повідомленням, військові також виявили зброю, ракетні установки і розвідувальні матеріали на "центральному" аванпості ХАМАСу в районі Дейр-аль-Балаха.

Зокрема, минулого тижня ЦАХАЛ знайшов тіла 6 заручників у житловому комплексі «Хамад Таун» у Хан-Юнісі, які були витягнуті з тунелю ХАМАСу.

За повідомленням ЦАХАЛу, тепер палестинське цивільне населення може повернутися в передмістя Хан-Юніс - район, який був евакуйований під час операції ЦАХАЛу і тимчасово виведений з визначеної Ізраїлем гуманітарної зони.

Речник ЦАХАЛу полковник Авічай Адрае заявив, що раніше евакуйовані райони тепер знову вважатимуться частиною гуманітарної зони.