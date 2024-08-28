Армія Ізраїлю розпочала контртерористичну операцію на Західному березі річки Йордан
Уранці середи, 28 серпня, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала контртерористичну операцію в низці північних районів на Західному березі річки Йордан
Про це пише The Jerusalem Post.
Як заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац у соцмережі Х, ЦАХАЛ проводить операцію в районах Дженіна і Тулькарми для боротьби з іранською терористичною інфраструктурою.
Кац зазначив, що Іран працює над створенням терористичного фронту, озброюючи терористів контрабандою передової зброї через Йорданію.
"Ми повинні впоратися з цією загрозою точно так само, як і з терористичною інфраструктурою в Газі, включаючи тимчасову евакуацію цивільних осіб", - наголосив ізраїльський міністр.
За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, на Західному березі річки Йордан під час операцій ЦАХАЛу семеро людей загинуло. Ізраїльські ЗМІ повідомляють про 10 загиблих.
- 25 серпня Ізраїль і ліванська "Хезболла" через посередників обмінялися повідомленнями про небажання подальшої ескалації після однієї з найбільших перестрілок між сторонами за останні 10 місяців.
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