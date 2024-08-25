Ізраїль та "Хезболла" обмінялися повідомленнями про небажання повномасштабної війни

Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами джерела, знайомого з ситуацією, основне повідомлення полягало в тому, що обидві сторони вважають недільні інтенсивні обстріли "завершеними".

Крім того, згідно з повідомленням, жодна зі сторін не бажає повномасштабної війни.

За словами ізраїльських військових, це була превентивна операція, спрямована проти зброї, яка могла бути використана для масштабної атаки на центральну та північну частину Ізраїлю.

Натомість "Хезболла" заявила, що обстріляла Ізраїль у відповідь на вбивство її військового командира Фуада Шукра під час ізраїльського повітряного удару по Бейруту минулого місяця.