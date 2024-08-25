ЦАХАЛ та "Хезболла" обмінялись вогнем: в Ізраїлі на 48 годин оголошено надзвичайну ситуацію

Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами ізраїльських військових, це була превентивна операція, спрямована проти зброї, яка могла бути використана для масштабної атаки на центральну та північну частину Ізраїлю.

ЦАХАЛ заявив, що тисячі ракетних установок "Хезболли" були одночасно знищені близько сотнею винищувачів.

За даними Армії оборони Ізраїлю, попри те, що під прицілом терористичного угруповання перебувала центральна частина Ізраїлю, більшість ракетних установок "Хезболли", уражених ізраїльськими ВПС, були націлені на північ країни.

У відповідь на ці удари, як стерджує "Хезболла", було випущено понад 320 ракет і безпілотних літальних апаратів по північному Ізраїлю, що, за словами угруповання, стало відповіддю на вбивство її військового командира Фуада Шукра під час ізраїльського повітряного удару по Бейруту минулого місяця.

Натомість у ЦАХАЛі стверджують, що під час атаки "Хезболли" з території Лівану по північному Ізраїлю було випущено близько 210 ракет і близько 20 безпілотних літальних апаратів. Частина снарядів була перехоплена, інші впали, спричинивши руйнування і поранення. Багато ракет також впали на відкриту місцевість.

Як заявили в Армії оборони Ізраїлю, протягом ночі вони зафіксували підготовку ракетного комплексу "Хезболли" до масштабного нападу на Ізраїль. Незабаром близько 5 ранку винищувачі почали "усунення загрози".

У своїй заяві "Хезболла" стверджує, що її метою були 11 військових баз на півночі Ізраїлю.

За повідомленням служби швидкої допомоги Magen David Adom, під час нападу "Хезболли" в Акко одна жінка отримала осколкове поранення. MDA також повідомила, що підвищила свою готовність до найвищого рівня по всій країні.

Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що військові продовжують запобігати атакам "Хезболли" на країну.

"Ми усуваємо загрози ізраїльському тилу. Десятки літаків зараз атакують цілі в різних районах південного Лівану, - заявив Хагарі на ранковій пресконференції. - "Хезболла" обстрілює Ізраїль ракетами і безпілотниками. Наші системи ППО, кораблі ВМС і літаки ВПС захищають небо країни, виявляють і перехоплюють загрози, і завдають ударів в будь-якій точці Лівану, де необхідно усунути загрози і завдати удару по "Хезболлі".

Крім того, військове командування ізраїльської армії запровадило обмеження для населення в районі Тель-Авіва і на північ від нього після того, як міністр оборони Йоав Галант оголосив надзвичайну ситуацію, відому як "особлива ситуація в тилу" на 48 годин на всій території країни на тлі ескалації конфлікту.

Навчальні заклади та робочі місця зможуть працювати, якщо поблизу є відповідний притулок, до якого можна вчасно дістатися, але будуть введені обмеження на збори: до 30 осіб на відкритому повітрі і до 300 осіб у приміщенні.

Також були закриті пляжі поблизу кордону з Ліваном.

Рано вранці в неділю Управління аеропортів Ізраїлю оголосило, що через ситуацію з безпекою в аеропорту Бен-Гуріон рейси, що вилітають, затримуються, а ті, що прилітають, будуть перенаправлені в інші аеропорти. Аеропорт знову відкрився о 7 ранку.