Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ ЦАХАЛ та "Хезболла" обмінялись вогнем: в Ізраїлі на 48 годин оголошено надзвичайну ситуацію

ЦАХАЛ та "Хезболла" обмінялись вогнем: в Ізраїлі на 48 годин оголошено надзвичайну ситуацію

Марія Науменко
25 серпня, 2024 неділя
11:54
Світ Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану

У ніч на неділю, 25 серпня, ЦАХАЛ атакував сотнею винищувачів тисячі цілей "Хезболли" на півдні Лівану. Угруповання заявило, що у відповідь випустило 320 ракет та БПЛА по півночі Ізраїлю

Зміст

Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами ізраїльських військових, це була превентивна операція, спрямована проти зброї, яка могла бути використана для масштабної атаки на центральну та північну частину Ізраїлю.

ЦАХАЛ заявив, що тисячі ракетних установок "Хезболли" були одночасно знищені близько сотнею винищувачів.

За даними Армії оборони Ізраїлю, попри те, що під прицілом терористичного угруповання перебувала центральна частина Ізраїлю, більшість ракетних установок "Хезболли", уражених ізраїльськими ВПС, були націлені на північ країни.

У відповідь на ці удари, як стерджує "Хезболла", було випущено понад 320 ракет і безпілотних літальних апаратів по північному Ізраїлю, що, за словами угруповання, стало відповіддю на вбивство її військового командира Фуада Шукра під час ізраїльського повітряного удару по Бейруту минулого місяця.

Натомість у ЦАХАЛі стверджують, що під час атаки "Хезболли" з території Лівану по північному Ізраїлю було випущено близько 210 ракет і близько 20 безпілотних літальних апаратів. Частина снарядів була перехоплена, інші впали, спричинивши руйнування і поранення. Багато ракет також впали на відкриту місцевість.

Як заявили в Армії оборони Ізраїлю, протягом ночі вони зафіксували підготовку ракетного комплексу "Хезболли" до масштабного нападу на Ізраїль. Незабаром близько 5 ранку винищувачі почали "усунення загрози".

У своїй заяві "Хезболла" стверджує, що її метою були 11 військових баз на півночі Ізраїлю.

За повідомленням служби швидкої допомоги Magen David Adom, під час нападу "Хезболли" в Акко одна жінка отримала осколкове поранення. MDA також повідомила, що підвищила свою готовність до найвищого рівня по всій країні.

Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що військові продовжують запобігати атакам "Хезболли" на країну.

"Ми усуваємо загрози ізраїльському тилу. Десятки літаків зараз атакують цілі в різних районах південного Лівану, - заявив Хагарі на ранковій пресконференції. - "Хезболла" обстрілює Ізраїль ракетами і безпілотниками. Наші системи ППО, кораблі ВМС і літаки ВПС захищають небо країни, виявляють і перехоплюють загрози, і завдають ударів в будь-якій точці Лівану, де необхідно усунути загрози і завдати удару по "Хезболлі".

Крім того, військове командування ізраїльської армії запровадило обмеження для населення в районі Тель-Авіва і на північ від нього після того, як міністр оборони Йоав Галант оголосив надзвичайну ситуацію, відому як "особлива ситуація в тилу" на 48 годин на всій території країни на тлі ескалації конфлікту.

Навчальні заклади та робочі місця зможуть працювати, якщо поблизу є відповідний притулок, до якого можна вчасно дістатися, але будуть введені обмеження на збори: до 30 осіб на відкритому повітрі і до 300 осіб у приміщенні.

Також були закриті пляжі поблизу кордону з Ліваном.

Рано вранці в неділю Управління аеропортів Ізраїлю оголосило, що через ситуацію з безпекою в аеропорту Бен-Гуріон рейси, що вилітають, затримуються, а ті, що прилітають, будуть перенаправлені в інші аеропорти. Аеропорт знову відкрився о 7 ранку.

  • Уночі, 21 серпня, армія оборони Ізраїлю завдала ударів по деяких складах зброї "Хезболли" в районі Бекаа в Лівані.

Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хезболла
Читайте також:
Артем Дмитрук
Автор Марія Науменко
24 серпня, 2024 субота
Нардеп Дмитрук, який захищає церкву Московського патріархату, каже, що готується його затримання
Павло Дуров
Автор
25 серпня, 2024 неділя
Засновника "ВКонтакті" і Telegram Дурова заарештували у Парижі: усі подробиці
Тризуб
Автор
24 серпня, 2024 субота
Україна вперше вдарила по Росії своєю новою ракетою "Паляниця"
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 45.52
    Продаж 46.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
25 серпня
12:05
OPINION
Павло Вернівський
Ми згайнували час і шанси на модернізацію
11:56
Ілон Маск
Маск закликав звільнити засновника Telegram Дурова, якого арештували у Франції
11:55
Вовчанськ
Окупанти протягом декількох місяців залишаються заблокованими на агрегатному заводі біля Вовчанська, - ЗСУ
11:36
Війна з Росією, ЗСУ
Російська влада не має сумнівів, що США дозволять Україні завдавати ударів вглиб РФ, - WP
11:15
Ексклюзив
ракета Х-59
"Вони це зроблять в будь-якому випадку": майор запасу НГУ Гетьман зробив прогноз, коли може статися наступна масована атака росіян
10:53
шахтарі
РФ на ТОТ Луганщини продає державні шахти "інвесторам", - Спротив
10:41
Оновлено
Херсон
РФ вдарила по Херсону: є загибла, двоє людей поранені
10:23
Ексклюзив
Запоріжжя
Росіяни активізували атаки й наступальні дії у Запорізькій області, - речник "Легіону Свободи" Денисов
10:23
HIMARS з ATACMS
Передислокація авіації РФ не позбавляє користі ракет ATACMS проти інших військових цілей, - ISW
10:02
OPINION
Володимир Єшкілєв
Війна в нас окремо, а політика окремо
10:00
Партнерський матеріал
Як мережа аптек впроваджує технологічні новації та допомагає ЗСУ
10:00
День шахтаря
День шахтаря: професія мужніх та витривалих людей
09:58
Ракетний удар по Сумщині 3 квітня
Окупанти атакували Сумщину ракетою: поранено 10 цивільних, з них троє дітей
09:51
Росіяни ракетами обстріляли житловий сектор Харкова та області: є постраждалі, серед них діти
09:39
школа в окупації
Російські окупанти вчитимуть дітей на ТОТ за виховною програмою "Луганський характер", - Лисогор
09:26
Оновлено
РФ атакувала готель у Краматорську: постраждали журналісти з України, США та Британії
09:17
військові навчання
Євросоюз не рекомендує відправляти в Україну військових інструкторів, - ЗМІ
09:09
Володимир Зеленський
Ракет-дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів, - Зеленський
09:01
Оновлено
Суми
Один загиблий і шестеро поранених: наслідки російського авіаудару по Сумах 24 серпня
08:53
ППО THAAD
Росія випустила по Україні два "іскандери", шість ракет Х-59/Х-69 та дев'ять БПЛА: як відпрацювала ППО
08:47
Ексклюзив
Прикордонниця Аліна Паніна розповіла, що виявляє завербованих із жителів окупованих територій агентів ФСБ
08:39
на фото: Запорізька область
Росіяни за добу завдали 142 артобстріли по Запорізькій області, - Федоров
08:32
Війна з Росією, ЗСУ, військові
З початку доби відбулось 160 бойових зіткнень. Більше третини - на Покровському напрямку
08:16
санкції США
США попередили про санкції країн, які дозволять банкам РФ створювати філії
08:15
Інфографіка
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 5 танків, 47 артсистем і 1190 військових армії РФ
08:04
OPINION
Юрій Богданов
Демографія в Україні: алярмізм і реалізм
07:51
Москва
Росія розглядатиме переговори у випадку загрози ударів по Москві й Петербургу, - The Guardian
07:50
Інтерв’ю
Понад 5,2 млн грн і майже 300 концертів: 10-річний Юрчик Напора зі Львова допомагає ЗСУ,  співаючи на вулиці й в церквах. Спецпроєкт "День Незалежності: світлі люди в темні часи"
07:25
США космос наука технології
NASA поверне космічний корабель Starliner без його астронавтів
07:10
Ексклюзив
Віктор Ющенко
Не лише вихід до кордонів 1991 року: Віктор Ющенко пояснив, якою має бути повна перемога у війні з Росією
05:50
OPINION
Микола Княжицький
Дурова заарештували у Франції, а влада в Україні не хоче розглядати законопроєкт про Telegram
01:36
Оновлено
Павло Дуров
Засновника "ВКонтакті" і Telegram Дурова заарештували у Парижі: усі подробиці
2024, субота
24 серпня
22:51
Відключення електроенергії
Відключень електроенергії 25 серпня не прогнозують, - Укренерго
22:38
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий
21:56
Молдова
У Молдові політикиню не допустили до виборів президента через незнання державної мови
21:53
Війна з Росією, ЗСУ
ЄС обговорить відправлення до України військових інструкторів, - Welt
21:43
Війна з Росією
На Одещині бойовий медик припинив голодування у психлікарні: які зміни відбулись після його скарги
21:22
Анатолій Трубін, збірна України, Євро-2024
Воротар збірної України відновився від травми напередодні старту Ліги націй
21:21
Президент Польщі Анджей Дуда та президент України Володимир Зеленський
Дуда проситиме не бити по росіянах, коли ті відступатимуть з України. Зеленський відповів
20:59
Ексклюзив
"Це ніколи не забудеться": прикордонниця Паніна описала, як під час полону пережила теракт в Оленівці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV