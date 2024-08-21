ЦАХАЛ уночі завдав ударів по кількох складах зброї "Хезболли" в Лівані

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

"Після ударів були виявлені вторинні вибухи, що вказує на наявність великої кількості зброї на об’єктах, які були уражені", - йдеться у повідомленні.

Крім того, удари були нанесені по об'єкту, який використовувався системою протиповітряної оборони "Хезболли" і становив загрозу для літаків ВПС Ізраїлю"

Крім того, ізраїльські ВПС завдали удару в районі Ваді Хамуль на півдні Лівану, а також по пусковій установці "Хезболли", з якої були запущені снаряди, в районі Абу Чач.