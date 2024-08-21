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ЦАХАЛ уночі завдав ударів по кількох складах зброї "Хезболли" в Лівані

Катерина Єсікова
21 серпня, 2024 середа
07:31
Світ Ізраїль, ЦАХАЛ

Уночі, 21 серпня, армія оборони Ізраїлю завдала ударів по деяких складах зброї "Хезболли" в районі Бекаа в Лівані

Зміст

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

"Після ударів були виявлені вторинні вибухи, що вказує на наявність великої кількості зброї на об’єктах, які були уражені", - йдеться у повідомленні.

Крім того, удари були нанесені по об'єкту, який використовувався системою протиповітряної оборони "Хезболли" і становив загрозу для літаків ВПС Ізраїлю"

Крім того, ізраїльські ВПС завдали удару в районі Ваді Хамуль на півдні Лівану, а також по пусковій установці "Хезболли", з якої були запущені снаряди, в районі Абу Чач.

  • У ніч на середу, 14 серпня, "Хезболла" випустила близько 25 ракет по Верхній Галілеї на півночі Ізраїлю. Угрупування заявило, що цілились у військову базу.
Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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