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"Хезболла" випустила по півночі Ізраїлю 25 ракет: цілились у військову базу

Марія Науменко
14 серпня, 2024 середа
04:26
Світ Хезбола, Ліван

У ніч на середу, 14 серпня, "Хезболла" випустила близько 25 ракет по Верхній Галілеї на півночі Ізраїлю. Угрупування заявило, що цілились у військову базу

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Про це повідомляє The Times of Israel.

Згідно з повідомленням, сирени повітряної тривоги пролунали в районі гори Мерон, включно з містами Хурфейш, Елькош, Фассута і Бейт-Янн.

"Хезболла" взяла на себе відповідальність за атаку, заявивши, що її метою була військова база в цьому районі.

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Згідно із заявою Армії оборони Ізраїлю, ракети впали на відкриту місцевість, про постраждалих не повідомляється.

На відеозаписах, розміщених у соціальних мережах, видно деякі місця падіння ракет.

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході

30 липня Армія оборони Ізраїлю вдарила по ліванській столиці Бейруту та ліквідувала найвищого військового командувача "Хезболли", який відповідальний за ракетний удар по Мадждал-Шамсу.

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Згодом Financial Times повідомляло, що високопоставлені посадовці США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів "Хезболли" та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни.

Також Axios з посиланням на трьох американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та готується протидіяти цьому.

Міністерство закордонних справ Франції закликало своїх громадян, які перебувають в Ірані, покинути країну "якомога швидше через підвищений ризик воєнної ескалації".

У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації Міністерство закордонних справ України оновило рекомендації щодо перебування українців на території Ізраїлю та Лівану.

США вирішили посилити військову присутність на Близькому Сході, аби захистити свої війська й допомогти в обороні Ізраїлю через ескалацію та погрози Ірану та його союзників.

5 серпня державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністрами закордонних справ держав G7 заявив, що Іран та "Хезболла" можуть завдати удару по Ізраїлю протягом наступних 24 годин.

Пізніше Байден скликав засідання з нацбезпеки через імовірну атаку Ірану на Ізраїль.

Теги:
Близький Схід
Іран
Ліван
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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