МЗС Франції закликало своїх громадян, які перебувають в Ірані, якомога швидше покинути країну

Про це пише CNN.

У МЗС Франції наголосили, що весь Іран "позначений червоним кольором на карті з рекомендаціями щодо подорожей", і наполегливо рекомендували французам "не подорожувати до Ірану з будь-якої причини".

Зазначається, що попередження пролунало на тлі підвищеної напруженості та побоювань ударів у відповідь між Іраном та Ізраїлем.

Що відомо

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху "ХАМАС" Ісмаїла Ганії.

Зазначається, що Ісмаїл Ганія перебував у Тегерані для участі в церемонії інавгурації обраного президента Ірану Масуда Пезешкіана.

Того ж дня в Ірані пригрозили проведеннями спецоперацій у відповідь на вбивство очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Згодом Financial Times повідомляло, що високопоставлені посадовці США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів Хезболли та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни.

Також Axios з посиланням на трьох американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та готується протидіяти цьому.