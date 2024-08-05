Байден скликав засідання з нацбезпеки через ймовірну атаку Ірану на Ізраїль

Про це пише The Guardian.

У матеріалі йдеться, що на зустрічі буде порушене питання "розвитку подій на Близькому Сході", у той час як Штати розгортають військові кораблі та додаткові винищувачі в регіоні.

Видання акцентує, що напруженість зросла після вбивства очільника політбюро палестинського руху "ХАМАС" Ісмаїла Ганії та старшого військового командира "Хезболли" Фуада Шукура.

Зазначено, раніше у Білому домі пояснили, що метою Вашингтона в цій ситуації є "зниження температури в регіоні", а також стримання атак та захист від них.

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході

30 липня Армія оборони Ізраїлю вдарила по ліванській столиці Бейруту та ліквідувала найвищого військового командувача "Хезболли", який відповідальний за ракетний удар по Мадждал-Шамсу.

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху "ХАМАС" Ісмаїла Ганії.

Згодом Financial Times повідомляло, що високопоставлені посадовці США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів Хезболли та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни.

Також Axios з посиланням на трьох американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та готується протидіяти цьому.

Міністерство закордонних справ Франції закликало своїх громадян, які перебувають в Ірані, покинути країну "якомога швидше через підвищений ризик військової ескалації".

У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації, Міністерство закордонних справ України оновило рекомендації щодо перебування українців на території Ізраїлю та Лівану.

США вирішили посилити військову присутність на Близькому Сході, аби захистити свої війська, і допомогти в обороні Ізраїлю через ескалацію та погрози Ірану та його союзників.

5 серпня државний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністрами закордонних справ держав G7 заявив, що Іран та Хезболла можуть завдати удару по Ізраїлю протягом наступних 24 годин.