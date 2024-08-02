Напруження на Близькому Сході: МЗС надало рекомендації щодо перебування в Ізраїлі та Лівані

Про це йдеться в оновлених рекомендаціях на сайті МЗС.

Поїздки в Ізраїль

Відомство рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю до стабілізації ситуації.

Українцям, які вже там, МЗС рекомендує уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у демонстраціях, дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації та завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

Рекомендовано утриматися від поїздок до територій:

що межують з ліванським та сирійським кордоном;

що межують із сектором Гази;

Західного берегу р. Йордан.

Поїздки до Лівану

МЗС теж рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до стабілізації безпекової ситуації, а тим, хто перебуває в цій країні, – залишити її територію.

"Громадянам, які ухвалили особисте рішення продовжити перебування на території Лівану, рекомендуємо уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації, не залишати місця свого проживання без крайньої потреби, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, а також розглянути можливість скорочення строку свого перебування в країні", - йдеться в повідомленні

Рекомендовано утриматися від поїздок до територій:

що межують з сирійським кордоном;

що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані;

до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу м.Тріполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу м.Сайда);

Долини Бекаа;

південного передмістя Бейрута (район Дахіє).

Що відомо

30 липня Армія оборони Ізраїлю вдарила по ліванській столиці Бейруту та ліквідувала найвищого військового командувача "Хезболли", який відповідальний за ракетний удар по Мадждал-Шамсу.

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху "ХАМАС" Ісмаїла Ганії.

Згодом Financial Times повідомляло, що високопоставлені посадовці США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів Хезболли та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни.

Також Axios з посиланням на трьох американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та готується протидіяти цьому.

Міністерство закордонних справ Франції закликало своїх громадян, які перебувають в Ірані, покинути країну "якомога швидше" через підвищений ризик військової ескалації".