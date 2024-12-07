Ховали у вантажі бананів: у Домініканській Республіці вилучили рекордні 9,5 тонн кокаїну

Про це пише Reuters.

У Національному управлінні з контролю за наркотиками заявили про виявлення 320 мішків із приблизно 9 528 кг кокаїну, вартість якого оцінюють у близько $250 млн.

"Початкові розслідування показують, що контейнер з бананами прибув із Гватемали. Багато невідомих намагалися перекласти наркотики в інший контейнер, який мав бути відправлений на судні до Бельгії", - розповів керівник комунікацій Національного управління з контролю за наркотиками Карлос Денверс.

За його словами, це було найбільше вилучення наркотиків в історії країни, яке перевищило попередній рекорд – 2 580 кг, конфіскованих у 2006 році в порту Кауседо у Санто-Домінго.

Фонд InSight Crime, який займається аналізом організованої злочинності, попередив, що рекордні обсяги вилучень, здійснені цього року, свідчать про те, що Карибський басейн знову стає основним маршрутом контрабанди з Колумбії до Європи.

"Оскільки попит зростає, наркоторговці нарощують зусилля, щоб його задовольнити, перетворюючи Карибський басейн на ідеальний канал для контрабанди кокаїну в Європу", - йдеться в аналізі InSight Crime, опублікованому наприкінці листопада.