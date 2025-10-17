Колишнього радника Трампа Болтона звинуватили у неналежному поводженні з секретними матеріалами

Про це інформує Fox News.

Болтону інкримінують 18 пунктів порушень — вісім щодо незаконної передачі інформації, що стосується національної оборони, і десять — щодо її зберігання.

За даними прокуратури, з квітня 2018 року до серпня 2025 року Болтон, користуючись своїм службовим становищем, передав понад тисячу сторінок матеріалів, що містили відомості рівня "Таємно" та "Цілком таємно", двом неавторизованим особам.

У цих документах, за даними слідства, містилися розвідувальні дані про майбутні атаки групи противника в іншій країні; таємні операції в іноземній країні, пов'язані з секретними міжурядовими діями; секретні джерела та методи, що використовуються для збору людської розвідувальної інформації тощо.

Крім того, Болтона звинувачують у незаконному зберіганні документів, що стосуються національної безпеки, у його будинку в окрузі Монтгомері, штат Меріленд.

У серпні агенти ФБР провели обшук у помешканні ексрадника, вилучивши мобільні телефони, комп’ютери, ноутбук, жорсткі диски та USB-накопичувачі.