Колишнього радника Трампа Болтона звинуватили у неналежному поводженні з секретними матеріалами
Колишньому раднику президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джону Болтону висунули звинувачення за 18 пунктами, зокрема у незаконному зберіганні та передачі секретної інформації, що стосується оборони США
Про це інформує Fox News.
Болтону інкримінують 18 пунктів порушень — вісім щодо незаконної передачі інформації, що стосується національної оборони, і десять — щодо її зберігання.
За даними прокуратури, з квітня 2018 року до серпня 2025 року Болтон, користуючись своїм службовим становищем, передав понад тисячу сторінок матеріалів, що містили відомості рівня "Таємно" та "Цілком таємно", двом неавторизованим особам.
У цих документах, за даними слідства, містилися розвідувальні дані про майбутні атаки групи противника в іншій країні; таємні операції в іноземній країні, пов'язані з секретними міжурядовими діями; секретні джерела та методи, що використовуються для збору людської розвідувальної інформації тощо.
Крім того, Болтона звинувачують у незаконному зберіганні документів, що стосуються національної безпеки, у його будинку в окрузі Монтгомері, штат Меріленд.
У серпні агенти ФБР провели обшук у помешканні ексрадника, вилучивши мобільні телефони, комп’ютери, ноутбук, жорсткі диски та USB-накопичувачі.
