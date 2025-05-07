Літак Вучича після зупинки в Баку прилетів у Москву: раніше йому заборонили політ через Литву й Латвію

Про це повідомляють Novosti, Kurir і Blic.

За інформацією Blic, літак президента Сербії Александара Вучича приземлився в Баку й не міг продовжити свій шлях до Москви через відсутність дозволу на продовження польоту до Москви. Причиною призупинення рейсу ЗМІ називає "бойові дії між Росією та Україною". Зокрема, повідомили про те, що московські аеропорти закриті.

Згодом видання поінформувало, що Вучич усе ж отримав дозвіл на політ і продовжив подорож з Баку до Москви.

Російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС о 17:44 за київським часом повідомило, що літак Вучича таки прибув у Москву.

Вучич сьогодні вдень вилетів до Москви, де в п'ятницю мав би провести двосторонню зустріч з Путіним і бути присутнім на параді 9 травня.

Тим часом російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС повідомило, начебто посадку літака Вучича до Баку було заплановано для дозаправки, а його візит у Москву на 9 травня залишається в силі.

Литва і Латвія заборонили літаку Вучича проліт у своєму повітряному просторі

Раніше проліт над своєю країною сербському президентові заборонила Литва. Вже пізніше до цієї ініціативи долучилася Латвія.

Латвійська влада пояснила, що це пов’язано з "політичною чутливістю щодо мети польоту".

До того ж прем'єр-міністрові Словаччини Роберту Фіцо Польща та Литва також заборонили використовувати їхній повітряний простір для польоту до Москви на День перемоги.

Естонія оголосила, що не відкриє свій повітряний простір для польотів у Москву та з Москви

Про це повідомляє ERR.

Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна заявив у середу, що запити іноземних лідерів щодо використання естонського повітряного простору для участі у святкуванні 9 травня в Росії неможливі. Міністерство закордонних справ наголосило, що естонський повітряний простір не може бути використаний для подорожей до Москви та з Москви на парад 9 травня.

"Використання естонського повітряного простору для поїздки до Москви на парад 9 травня неможливе, і Естонія не має наміру жодним чином підтримувати цей захід, – йдеться у заяві Тсахкна. – Крім того, ми наголосили нашим колегам з Європейського Союзу, що оскільки Росія є країною, яка розпочала та продовжує війну в Європі, участь в організованих ними пропагандистських заходах має бути виключена".

Естонія вже заборонила рейси до Москви або з Москви для кубинських і бразильських VIP-рейсів, а дозволи на VIP-рейси до Москви на святкування 9 травня будуть припинені (або, за необхідності, призупинені), додали в міністерстві.