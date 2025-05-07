Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Літак Вучича після зупинки в Баку прилетів у Москву: раніше йому заборонили політ через Литву й Латвію
Оновлено

Літак Вучича після зупинки в Баку прилетів у Москву: раніше йому заборонили політ через Литву й Латвію

Світлана Кравченко
7 травня, 2025 середа
17:46
Світ Александар Вучич

Латвія та Литва заборонили президентові Сербії Александру Вучичу використовувати їхній повітряний простір для перельоту до Москви на парад 9 травня. Літак рушив через Азербайджан, але був змушений приземлитися в Баку

Зміст

Про це повідомляють Novosti, Kurir і Blic

За інформацією Blic, літак президента Сербії Александара Вучича приземлився в Баку й не міг продовжити свій шлях до Москви через відсутність дозволу на продовження польоту до Москви. Причиною призупинення рейсу ЗМІ називає "бойові дії між Росією та Україною". Зокрема, повідомили про те, що московські аеропорти закриті.

Згодом видання поінформувало, що Вучич усе ж отримав дозвіл на політ і продовжив подорож з Баку до Москви.

Російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС о 17:44 за київським часом повідомило, що літак Вучича таки прибув у Москву. 

Вучич сьогодні вдень вилетів до Москви, де в п'ятницю мав би провести двосторонню зустріч з  Путіним і бути присутнім на параді 9 травня.

Тим часом російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС повідомило, начебто посадку літака Вучича до Баку було заплановано для дозаправки, а його візит у Москву на 9 травня залишається в силі.

Литва і Латвія заборонили літаку Вучича проліт у своєму повітряному просторі

Раніше проліт над своєю країною сербському президентові заборонила Литва. Вже пізніше до цієї ініціативи долучилася Латвія. 

Латвійська влада пояснила, що це пов’язано з "політичною чутливістю щодо мети польоту".

До того ж прем'єр-міністрові Словаччини Роберту Фіцо Польща та Литва також заборонили використовувати їхній повітряний простір для польоту до Москви на День перемоги.

Естонія оголосила, що не відкриє свій повітряний простір для польотів у Москву та з Москви

Про це повідомляє ERR.

Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна заявив у середу, що запити іноземних лідерів щодо використання естонського повітряного простору для участі у святкуванні 9 травня в Росії неможливі. Міністерство закордонних справ наголосило, що естонський повітряний простір не може бути використаний для подорожей до Москви та з Москви на парад 9 травня.

"Використання естонського повітряного простору для поїздки до Москви на парад 9 травня неможливе, і Естонія не має наміру жодним чином підтримувати цей захід, – йдеться у заяві Тсахкна. – Крім того, ми наголосили нашим колегам з Європейського Союзу, що оскільки Росія є країною, яка розпочала та продовжує війну в Європі, участь в організованих ними пропагандистських заходах має бути виключена".

Естонія вже заборонила рейси до Москви або з Москви для кубинських і бразильських VIP-рейсів, а дозволи на VIP-рейси до Москви на святкування 9 травня будуть припинені (або, за необхідності, призупинені), додали в міністерстві.

  • Раніше представники Європейського Союзу попередили сербського президента Вучича, що його можливий візит до Росії 9 травня може зірвати вступ Белграда до ЄС.

Теги:
Новини
Росія
Латвія
Литва
Сербія
Авіація
Читайте також:
Марк Карні
Автор Дар'я Куркіна
6 травня, 2025 вiвторок
Премʼєр Канади Карні сказав Трампу в Овальному кабінеті, що його країна "не продається". Реакція Трампа
росія парад
Автор Марія Науменко
6 травня, 2025 вiвторок
У Кремлі стверджують, що на параді в Москві 9 травня нібито будуть присутні представники 29 країн
погода, опади, дощь
Автор Катерина Єсікова
8 травня, 2025 четвер
Мокрий сніг і дощі: прогноз погоди на 9 травня від Наталки Діденко
Київ
+10.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.25
    Купівля 41.25
    Продаж 41.77
  • EUR
    Купівля 46.52
    Продаж 47.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
9 травня
14:59
В естонській Нарві на кордоні з Росією розмістили плакат з Путіним в образі Гітлера
14:57
Український письменник і військовий Валерій Пузік отримав відзнаку ім. Галини Могильницької
14:49
Ексголова ЦРУ Девід Петреус
За передовими українськими БПЛА - майбутнє війни, - ексголова ЦРУ Петреус
14:42
Оновлено
У Львові в День Європи дали старт запуску спецтрибуналу з розслідування злочинів РФ проти України: деталі
14:34
Ексклюзив
"Алея кохання" у Наводницькому парку
У Києві заклали "Алею кохання" на честь полеглих у російсько-українській війні героїв
14:10
Барський аматорський театр випустить альбом аудіоказок, які начитають українські ветерани
14:08
Володимир Огризко
"Якби в американської адміністрації була політична воля, Путін приповз би до столу переговорів", - ексміністр закордонних справ Огризко
14:03
OPINION
День перемоги Китаю. Як Росія платить найвищу ціну за підтримку Сі?
13:46
Оновлено
Віктор Орбан
Розвідка Угорщини шпигувала проти України: СБУ викрила агентурну мережу. Сіярто прокоментував
13:42
Іванна Климпуш-Цинцадзе
У Євросоюзі немає консенсусу щодо Угорщини, - голова комітету ВРУ з питань інтеграції України до ЄС Климпуш-Цинцадзе
13:08
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Членство в ЄС буде безпековою компонентою для майбутнього України, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
12:24
погода весна хмари
Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати цими вихідними
12:20
Ексклюзив
Карта бойових дій за 25 квітня – 3 травня
Росіянам знову доводиться йти на оперативну паузу: Defence Express про Запорізький фронт
12:14
Вийшов тизер антирадянського зомбі-муві "Каховський об’єкт", події якого розгортаються після підриву росіянами Каховської ГЕС
12:03
Нова пошта закрила останнє відділення у Костянтинівці на Донеччині
12:00
OPINION
Росія впаде. Це не надія, а реальна перспектива
11:51
Роман Костенко
На фронті "перемир'я" не дотримується, - полковник СБУ Костенко
11:39
Режисер "Громовержців*" Джейк Шраєр веде переговори з Marvel Studios про зйомки нового фільму про Людей Ікс
11:16
Оновлено
Кір Стармер
Стармер оголосив про найбільший пакет санкцій проти Росії
11:14
Ексклюзив
Папа Римський Роберт Превост, Лев XIV
Відновити лідерство, яке останнім часом було втрачено: Онопрієнко про очікування щодо стратегічного вектора Лева XIV
11:09
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія очікує перемоги, але новий Папа затьмарив Путіну парад. Акценти світових ЗМІ 9 травня
10:40
За безстрашну відданість справедливості та істині: Ліна Костенко отримала премію імені митрополита Андрея Шептицького
10:36
електроенергія
Через негоду зріс рівень споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі 9 травня
10:32
Анонс
КБФ
Другий день 17-го Щорічного Київського Безпекового Форуму під гаслом “UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора: трансляція (ОНОВЛЕНО)
10:27
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 травня: скільки коштує долар, євро, злотий
10:20
Фрідріх Мерц
Мерц провів телефонну розмову із Трампом: говорили про Україну
10:06
OPINION
Європа не по Urals
10:02
Ексклюзив
У ворога не вийде прорвати оборону на Покровському напрямку, - 14-та штурмова бригада НГУ "Червона Калина"
10:00
На аукціон виставили коштовності, повʼязані з останками Будди. Уряд Індії пригрозив судом
09:58
Аналітика
Україна і США підписали угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови
Диявол у деталях: які пункти в угоді зі США найбільше турбують український бізнес
09:44
Малиш із серцем велета: 9 травня Герой України Олег Фадєєнко міг би святкувати День народження
09:28
Папа Франциск
Папа Франциск збирався приїхати до оточеного Маріуполя у травні 2022 року, - посол Ватикану
09:15
У Білгороді звинуватили Україну в атаці на урядову будівлю
09:05
Ексклюзив
"Орешник" путін
Полковник запасу Стельмах пояснив, що у відповідь на "Орешник" може застосувати Україна
08:50
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 193 бої: найгарячіше було на Покровському напрямку
08:36
Дональд Трамп
CNN: Трамп націлився на глибоководний видобуток копалин. Чому це може бути небезпечним
08:34
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Провокації ФСБ на 9 травня: рух "Атеш" звернувся до жителів ТОТ
08:15
Москва
У Росії рекордно впала підтримка війни з Україною: лише 30% опитаних хочуть її продовження
08:09
Ексклюзив
Папа Римський Роберт Превост, Лев XIV
Мав чітку позицію: Добрянський про відносини обраного Папи з Трампом за його першу каденцію
08:01
OPINION
Леви на Апостольському престолі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV