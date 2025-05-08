Лев XIV: що відомо про нового Папу Римського Роберта Превоста

Конклав завершив свою роботу: новий Папа Римський дав згоду

Кардинали обрали нового 267-го Папу Римського вже наступного дня після початку конклаву – із третьої спроби. Після голосування новий Папа дав згоду на своє обрання, всі бюлетені та інші записи з виборів були спалені та постали білим димом над Ватиканом. Кардинал Роберт Френсіс Превост став новим Папою – і першим американцем, який очолив Католицьку церкву.

Після своєї згоди понтифік вирушив до "Кімнати сліз", аби осмислити нову роль та вдягти папський одяг. Тим часом публічному оголошенню імені передувала перша церемонія, висловлення послуху від інших кардиналів та подячна молитва. І лише тоді, після оголошення результатів, Роберт Превост з'явився на балконі собору Святого Петра, він вперше звернувся до вірян у новому статусі та дав своє благословення. Площа перед собором у цей доленосний момент була переповнена, адже тисячі людей зібралися, щоб стати свідками історичної події.

Роберт Превост: від учня семінарії з дипломом математика до кардинала-єпископа

Фото: Посольство Перу при Святому Престолі

Новий понтифік народився 14 вересня 1955 року у США – у Чикаго – в родині француза Луї Маріуса Превоста та італійки Мілдред Мартінес. Превост навчався в середній школі у малій семінарії ордену святого Августина.

Згодом вступив до університету у Філадельфії та в 1977 році отримав диплом бакалавра математики. Того ж року він прийняв рішення стати священником і приєднався до ордену августинців. Свої перші обітниці склав у вересні 1978 року, а урочисті обіти – у серпні 1981 року. Після чого здобув ступінь магістра богослов'я в Католицькому богословському союзі в Чикаго.

Рік потому у Римі молодий Роберт був висвячений на священника архиєпископом Жаном. А вже 1985 року приєднався до місії августинців у Перу. Спочатку був канцлером територіальної прелатури Чулуканас. А згодом ще 10 років очолював августинську семінарію в Трухільйо. Він також викладав канонічне право в єпархіальній семінарії і був префектом з навчання. Окрім того, очолював парафію на околиці міста. Щобільше, виконував ще низку інших важливих суспільних праць, перебуваючи у Перу.

А до Чикаго повернувся лише 1999 року, і став настоятелем своєї провінції. У 2001 році Превост був обраний на шестирічний термін генеральним настоятелем ордену августинців, штаб-квартира якого розташована у Римі, а у 2007 році – переобраний повторно. Тим часом з 2013 по 2014 рік ненадовго повернувся до Чикаго, щоб стати як директором з питань формування ордену.

У листопаді 2014 року Папа Франциск призначив Превоста апостольським адміністратором єпархії Чіклайо в Перу, за місяць він отримав єпископські свячення, а 26 вересня 2015 року був іменований єпископом Чиклайо, де й залишався по 2023 рік.

Із 2023 року Роберт Превост обіймав посаду префекта Дикастерії у справах єпископів та президента Папської комісії у справах Латинської Америки. А у лютому 2025 року Папа Франциск прийняв його до ордену кардиналів-єпископів, фактично підвищивши та висловлюючи таким чином особливу довіру.

Лев XIV: перший американець, який став Папою Римським

Новий понтифік узяв ім'я Лев XIV і став першим хто обрав його за понад століття. Епоха попереднього італійського Папи Лева тривала 25 років та завершилась 1903 року, це було четверте за тривалістю папство в історії Церкви. Його характеризували як борця за соціальну справедливість, а також відзначали прихильне ставлення Лева XIII до УГКЦ.

Окрім рідної англійської мови, 69-річний Папа Лев XIV володіє іспанською, італійською, французькою та португальською мовами, а також читає латиною та німецькою.

Свого часу, перед початком конклаву, редактор журналу "Crux", який спеціалізується на висвітленні діяльності Ватикану та Католицької церкви, Джон Аллен-молодший, назвав саме Превоста одним із найкращих кандидатів на роль нового Папи.

"По суті, є три якості, які кардинали шукають щоразу, коли їм доводиться придивлятися до можливого Папи: вони хочуть бачити місіонера, тобто того, хто може надати вірі позитивне обличчя; державного діяча, тобто того, хто може стояти на світовій арені з Дональдами Трампами, Владімірами Путіними та Сі Цзіньпінами, і тримати себе в руках; і правителя, тобто того, хто може взяти під контроль Ватикан і змусити потяги ходити за розкладом, зокрема впоратися з його фінансовою кризою. Існує вагомий аргумент, що Превост відповідає всім трьом критеріям", – зауважив тоді Аллен.

Тим часом міжнародна спільнота, зокрема й Україна, продовжує вітати з обранням першого американського понтифіка, висловлювати надію моральну та духовну підтримку, а також на примноження миру й добра у світі.

"Це Папа, який буде нас розуміти. Молімся. Нехай Господь дає йому многії і благії літа", – сказав владика Борис Ґудзяк про нього.

Акценти нового Папи Римського у першій промові

Лев XIV одягнув повну папську моцетту, аби постати перед вірянами та привітати їх з балкону базиліки Святого Петра. І першими його словами стали слова миру.

"Тож і я хотів би, щоб це перше вітання миру увійшло до ваших сердець, щоб воно дійшло до ваших родин, до всіх людей, хоч би де вони були, до всіх народів, до всієї землі, – проголосив Лев XIV. – Це мир Христа Воскреслого, це мир, який роззброює; він тривалий, бо походить від Бога. Бога, який любить нас усіх, без жодних умов".

У своїй першій промові новий понтифік також наголосив, що він є сином святого Августина, і процитував відому фразу святого: "з вами я християнин, а для вас єпископ". Це відображає ідею, що всі люди в церковній ієрархії – від лідерів до пересічних членів – йдуть поряд.

Папа неодноразово під час першого звернення підкреслював важливість миру та єдності для того, аби подолати зло.