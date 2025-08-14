Лідер опозиції Угорщини звинуватив Росію в намаганні втрутитись у вибори
Лідер угорської опозиції Петер Мадяр заявив, що російські спецслужби намагаються втручатись у вибори та підірвати його кампанію проти премʼєр-міністра Віктора Орбана
Про це пише Bloomberg.
"Через 34 роки Росія знову хоче безпосередньо втручатися в угорську політику, вона знову хоче безсоромно впливати на рішення угорських виборців", – сказав Мадяр, маючи на увазі вихід радянських військ з Угорщини в 1991 році.
Раніше у РФ опублікували заяву, в якій прослідковувалася риторика Орбана щодо Мадяра. Міністр закордонних справ Петер Сіярто підтвердив звинувачення Москви в бік лідера опозиції.
"Орбан перебуває в позиції оборони проти партії "Тиса" Мадяра, яка має двозначну перевагу в опитуваннях громадської думки перед виборами, що мають відбутися у квітні. На тлі напруженої кампанії, пов'язаної з повільним економічним зростанням і звинуваченнями в корупції, втручання Росії ще більше підвищить ставки в цій боротьбі", – пише Bloomberg.
- Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що президент Володимир Зеленський прагне отримати проукраїнський "маріонетковий уряд, аби він надсилав гроші Україні.
