Лідер опозиції Угорщини звинуватив Росію в намаганні втрутитись у вибори

Про це пише Bloomberg.

"Через 34 роки Росія знову хоче безпосередньо втручатися в угорську політику, вона знову хоче безсоромно впливати на рішення угорських виборців", – сказав Мадяр, маючи на увазі вихід радянських військ з Угорщини в 1991 році.

Раніше у РФ опублікували заяву, в якій прослідковувалася риторика Орбана щодо Мадяра. Міністр закордонних справ Петер Сіярто підтвердив звинувачення Москви в бік лідера опозиції.

"Орбан перебуває в позиції оборони проти партії "Тиса" Мадяра, яка має двозначну перевагу в опитуваннях громадської думки перед виборами, що мають відбутися у квітні. На тлі напруженої кампанії, пов'язаної з повільним економічним зростанням і звинуваченнями в корупції, втручання Росії ще більше підвищить ставки в цій боротьбі", – пише Bloomberg.