Макрон заявив, що Франція визнає Палестину як державу
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна визнає Палестину як незалежну державу
Про це французький лідер написав у соцмережі X.
"З огляду на історичну прихильність до справедливого і сталого миру на Близькому Сході, я вирішив, що Франція визнає державу Палестина", - зазначив Макрон.
Із відповідною заявою він має виступити на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні.
"Нам потрібне негайне припинення вогню, звільнення всіх заручників та масштабна гуманітарна допомога народу Гази. Ми також повинні гарантувати демілітаризацію ХАМАС, а також забезпечити безпеку та відбудову Гази. Нарешті, ми повинні побудувати Державу Палестина, забезпечити її життєздатність та забезпечити, щоб, погодившись на її демілітаризацію та повністю визнавши Ізраїль, вона сприяла безпеці всіх на Близькому Сході", - наголосив французький лідер.
Макрон також опублікував лист, який надіслав палестинському президенту Махмуду Аббасу щодо цього рішення.
Реакція Ізраїлю та США
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу засудив рішення Франції, заявивши, що такий крок "винагороджує терор і несе ризик створення ще одного іранського проксі, подібно до того, як ним стала Газа".
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац назвав цей крок "ганьбою і капітуляцією перед тероризмом", додавши, що Ізраїль не допустить створення "палестинського утворення, яке зашкодить нашій безпеці, поставить під загрозу наше існування".
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати рішуче відкидають план Емманюеля Макрона визнати Палестинську державу на Генасамблеї ООН.
"Це безрозсудне рішення слугує лише пропаганді ХАМАСу і відкидає мир назад. Це ляпас жертвам терактів 7 жовтня", - додав він.
- На початку квітня президент Франції Еммаюель Макрон заявив, що може визнати палестинську державу в червні, додавши, що своєю чергою деякі країни на Близькому Сході можуть визнати державу Ізраїль.
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