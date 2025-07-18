Мерц сумнівається, що Україна вступить у ЄС до 2034 року

Його слова цитує n-tv.

"Для нас найвищим пріоритетом є зробити все можливе, щоб покласти край цій війні (РФ проти України, - ред.).Тоді ми говоримо про реконструкцію України", – заявив Мерц.

Водночас канцлер вважає, що на це піде кілька років і "це, імовірно, навіть не вплине на середньострокову фінансову перспективу Європейського Союзу", говорячи про бюджетний цикл 2028-2034 років.

Натомість президент Румунії Нікушор Дан підкреслив: Євросоюз повинен прийняти кожну країну, яка виконала всі вимоги для цього.