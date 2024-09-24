МЗС закликало Бразилію не допустити ударів Росії по українських АЕС
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час зустрічі зі своїм бразильським колегою Мауро Вієйрою закликав країну допомогти Україні уникнути ударів Росії по атомних станціях
Про це інформує пресслужба МЗС.
"Я поінформував бразильського колегу про дані нашої розвідки про загрозу підготовки Росією ударів по українській АЕС. Це створює ризик ядерного інциденту. Я закликав Бразилію зіграти важливу роль в уникненні цього сценарію", - зазначив Сибіга.
Він додав, що під час зустрічі подякував міністру закордонних справ Бразилії за підтвердження того, що його країна підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
Також очільник МЗС розповів про прогрес у реалізації Формули миру України на шляху до "всеосяжного, справедливого та міцного миру".
- Нагадаємо, під час нічної атаки РФ 12 вересня "шахед" пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС. Пізніше цей "шахед" був збитий силами ППО України.
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