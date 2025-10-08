На кортеж президента Еквадору скоїли напад. Міністерка енергетики назвала це замахом на вбивство, 5 людей затримали

Про це повідомляє Reuters.

У столиці Еквадору, місті Кіто, 7 жовтня натовп з близько 500 протестувальників накинувся на кортеж президента Даніеля Нобоа. Люди жбурляли каміння, а, за словами міністерки навколишнього середовища та енергетики Інес Мансано, це була спроба вбивства, яка залишила сліди від куль на автомобілі Нобоа.

Інес Мансано, яка подала офіційний звіт про замах на президента, повідомила, що п'ятьох людей затримали. В офісі Нобоа уточнили, що заарештованих звинувачують у тероризмі та замаху на вбивство. Reuters не змогло перевірити, чи була куля випущена по автомобілі президента під час протесту, який відбувся через скасування президентом субсидій на пальне минулого місяця.

фото: x.com/Presidencia_Ec/

Виступаючи після цього на студентському заході в Куенці, приблизно за 77 км на південь від місця нападу, Нобоа заявив, що його уряд не потерпить таких дій.

"Не наслідуйте поганий приклад тих, хто хотів перешкодити нам відвідати цей захід разом з вами та хто намагався напасти на нас. Такі напади не будуть прийнятні в новому Еквадорі, і закон поширюється на всіх", - наголосив Нобоа.

Мансано після повідомлення про напад прокурорам також зазначила, що уряд "цього не допустить".

"Стріляти по машині президента, кидати каміння, пошкоджувати державне майно – це просто злочин", – сказала Мансано.

Натомість національна федерація корінних народів CONAIE заявила про організоване насильство проти людей, які зібралися для прибуття Нобоа, заявивши, що серед постраждалих від "жорстоких дій поліції та військових" були літні жінки.

"Принаймні п’ятьох з нас свавільно затримали", – йдеться в публікації на X. Також CONAIE розмістила відео, на якому жінку в традиційному одязі виводять чотири поліцейські в бронежилетах, їхні обличчя закриті чорними банданами.

CONAIE розпочала страйк 16 днів тому, організувавши марші та блокуючи деякі дороги на знак протесту проти скасування урядом субсидій на дизельне пальне. Критики кажуть, що потрібен подальший діалог і що цей захід призведе до збільшення вартості життя, особливо для дрібних фермерів та корінних громад.

Нобоа підписав указ про скасування субсидій у середині вересня, а його уряд оголосив надзвичайні заходи в кількох провінціях для підтримки порядку.

Уряд захищав скасування субсидій, які, за його словами, вивільнять близько $1,1 млрд на рік, які він вже почав перерозподіляти у вигляді компенсаційних виплат дрібним фермерам та людям, що працюють у транспортному секторі.

Нобоа, якого було переобрано у квітні, часто надавав надзвичайні повноваження збройним силам та поліції в рамках свого жорсткого підходу до боротьби зі злочинністю у сфері безпеки.

Адміністрація президента опублікувала відео з салону автомобіля, на якому видно, як люди кидають каміння на узбіччя дороги, а на вікні автомобіля зʼявляються тріщини.

Esta mañana en Cañar la caravana presidencial sufrió ataques violentos obedeciendo órdenes de radicalización. Intentaron impedir, por la fuerza, la entrega de obras destinadas a mejorar la vida de comunidades en esta provincia.



Atacaron la integridad del presidente… pic.twitter.com/Mu4f82MgFU — Presidencia Ecuador ???????? (@Presidencia_Ec) October 8, 2025

У вівторок ввечері на вулиці Кіто вийшло близько 200 людей, щоб висловити протест проти уряду Нобоа. Поліція заблокувала марш, і натовп мирно розійшовся.