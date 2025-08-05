Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ НАТО зацікавлене в Україні не менше, ніж навпаки, - Огризко
Ексклюзив

НАТО зацікавлене в Україні не менше, ніж навпаки, - Огризко

Євген Козярін
5 серпня, 2025 вiвторок
08:15
Світ Володимир Огризко

Влада зрозуміла тональність, з якою треба просувати тему вступу України в НАТО. Щодо ЄС - процес вступу триває і темп руху не втрачений - ми робимо те, що потрібно

Зміст

Про це заявив дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в етері Еспресо. 

Він прокоментував зменшення риторики щодо вступу України до ЄС та НАТО.

"Я б тут все-таки ці дві теми розділив би на дві частини. Тобто одна - Європейський Союз, і вона іде. Попри те, що московські посіпаки в ЄС типу Орбана, намагаються нам поставити всі можливі палиці в колеса, але процес рухається, і я думаю, що в ЄС є кілька варіантів для того, щоб ми не втрачали темп. І цей темп, наскільки мені відомо, не втрачається - ми робимо те, що потрібно", - сказав Огризко. 

Ексміністр додав, що процес міг би бути швидше. 

"З іншого боку, справді, у нас форс-мажор. Тобто це не легка прогулянка, коли в тебе йде війна. Я думаю, більш-менш справи зрозумілі й рух нікуди не дінеться", - зазначив дипломат.

Він наголосив, що стосується НАТО - ситуація інша.

"Подивіться, що відбулося на минулому саміті пам'яті НАТО в Гаазі. Тепла ванна для Трампа, королівський прийом, всі хвалять, ніхто нічого не хоче заперечувати і так далі, і так далі. На цьому тлі, якби ми зараз щоденно говорили про те, що Україна хоче бути в НАТО, розуміючи специфічність позиції Трампа, це мало б контрпродуктивний ефект", - додав ексміністр.

Він вважає, що влада якраз зрозуміла тональність, з якою треба цю тему просувати.

"Ми зараз не кричимо на кожному кроці, що Україна має завтра бути в НАТО, але іде реальний процес взаємозближення. І тепер вже не тільки НАТО нас вчить, а ми вчимо НАТО. І це вже той конкретний випадок, коли НАТО зацікавлено в нас не менше, ніж ми зацікавлені в НАТО", - вважає дипломат.

На думку Огризка, це ключовий момент, якого не було раніше.

"Зараз іде справді взаємовигідне співробітництво і наближення. А те, що Трамп поки що займає таку позицію - теж може бути. Але так само, знаючи Трампа, може бути і те, що через пів року він скаже: "Ні, я передумав, Україна повинна бути негайно взята в НАТО, тому що вона найкраща у світі армія, найкраща у світі дронова система нападу і захисту" Це все речі, які цілком можливі", - підсумував ексміністр.

Теги:
Суспільство
Україна
ЄС
Вступ в ЄС
НАТО
"Вердикт" із Сергієм Руденком
вступ до НАТО
Читайте також:
Денис Горін та Володимир Путін
Автор Катерина Ганжа
3 серпня, 2025 неділя
На фронті ліквідовано серійного людожера з Сахаліну, якого для участі у війні помилував Путін
камуфляж типу multicam
Автор Ксенія Золотова
3 серпня, 2025 неділя
ЗСУ змінять "піксель" на мультикам. Але не відразу
Автор Вадим Денисенко
2 серпня, 2025 субота
Уперше ймовірність 30-денного перемирʼя стала більш як 50%
Київ
+23.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.42
    Купівля 41.42
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 47.9
    Продаж 48.61
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
5 серпня
10:06
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Через спеку в Україні зросло споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі 5 серпня
10:04
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:01
Українські розвідники не дозволили просунутися росіянам на Сумщині
10:01
OPINION
... Щоб не "йшли тихо у ліс"
09:39
Ексклюзив
Карта бойових дій за 26 липня – 2 серпня
Ворога зупинено, ЗСУ частково відновили позиції: Лишенко про Запорізький напрямок
09:30
Релігія як інструмент пропаганди: у РФ в храмі Валаамського монастиря з’явилася фреска, на якій військовий із символом Z перев’язує голову українському бійцю
09:13
Після атаки дронів Рязанський НПЗ зменшив потужності вдвічі, а Новокуйбишевський повністю припинив роботу, - Reuters
09:09
Трофей Ліги чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів 3-го кваліфікаційного раунду
08:57
Ексклюзив
Карта бойових дій за 26 липня – 2 серпня
Нашестя тарганів: офіцер бригади "Рубіж" НГУ про ситуацію на Покровському напрямку
08:42
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами в ніч на 5 серпня: на Харківщині загинув чоловік, на Запоріжжі є поранені
08:34
Путін вимагає від Пушиліна пояснень з приводу відсутності води в ОРДО
Чому немає води у Донецьку та Маріуполі: Пушилін назвав Путіну ще одну причину
08:22
ППО
Сили ППО за ніч збили 29 із 46 ворожих безпілотників
08:17
Ексклюзив
Володимир Путін
Магда припустив, чого слід очікувати від візиту Віткоффа до Москви та Келлога до Києва
08:10
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 151 бій: найбільше атак ворог провів на Покровському напрямку
08:01
OPINION
Історія піврічних стосунків "Трамп — Путін" — це весь шлях Путіна в мініатюрі
07:50
Руслан Нещерет, Тарас Михавко, Денис Попов (зліва -направо), "Динамо" - "Хамрун Спартанс"
"Динамо" - "Пафос": де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів
07:31
Інфографіка
втрати окупантів
За добу Росія втратила два танки, 28 артсисистем та 1120 військових
07:06
Україна Японія
"Готові поділитись нашим досвідом": Сибіга заявив, що Україна планує співпрацювати з Японією у виробництві дронів
06:28
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу прийняв рішення про повну окупацію сектора Гази
06:03
Александр Стубб
"Термін добігає кінця": Стубб під час розмови з Трампом підтримав його ініціативу щодо дедлайну для РФ на припинення вогню
00:15
діти, злочини росії
Україна повернула з окупації 13-річну дівчинку
2025, понедiлок
4 серпня
23:41
У Дії тимчасово не працюють дві послуги для водіїв
23:40
Ексклюзив
Огризко
Якась повномасштабна війна Путіна на другому фронті - це політична фантазія, - Огризко
23:14
Оновлено
Ілюстративне фото
У РФ заявили про відмову від мораторію на розгортання ракет середньої та малої дальності: РНБО відреагувала
22:55
Ексклюзив
Володимир Огризко
Індія більше не знайде такої дешевої нафти, як в Росії, - Огризко
22:41
РФ обстріляла Чугуївський район Харківщини: загинули троє цивільних
22:29
У Києві відкриють виставку "Іван Марчук. Пробудження" до Дня Незалежності України
22:18
суд, санкції
Суд обрав запобіжні заходи 5 затриманим, унаслідок конфлікту з ТЦК біля стадіону у Вінниці
22:13
Ексклюзив
ракетний комплекс "Сапсан"
Замість анонсів треба показувати діяльність підрозділів, озброєних балістичними ракетами, - експерт з авіації Романенко
21:09
Ексклюзив
Трамп і Путін
Може призвести до прискорення процесу усунення Путіна від влади: Самусь про спробу РФ налякати Трампа "Орешником"
21:06
Ілюстративне фото
США та НАТО створили новий механізм для швидкого постачання озброєння Україні: як він працюватиме
20:31
Оновлено
Удар РФ по багатоповерхівці у Краматорську 31 липня
Удар РФ по багатоповерхівці у Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла до 7
20:22
Ексклюзив
Іван Тимочко
Створюється ситуація, що набирає впливу той, хто має право зривати мобілізацію, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко
20:15
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп пообіцяв суттєво підвищити тарифи для Індії за купівлю та перепродаж російської нафти: в Нью-Делі відреагували
20:11
Ілюстративне фото
В окупованому Бердянську через вибух на електропідстанції знеструмлено ремонтну базу росіян, - ЗМІ
20:04
OPINION
Пересторога від дурниць. У владі начебто затіяли... позбутися парламенту
20:03
Оновлено
Нідерланди
Нідерланди передадуть Україні пакет військової допомоги з ракетами і компонентами для системи Patriot
19:54
Оновлено
"Металіст 1925" - "Оболонь", УПЛ
УПЛ: "Металіст 1925" та "Оболонь" зіграли внічию, результати інших матчів 1-го туру
19:42
Ексклюзив
Підводна складова ядерної тріади РФ відстає від американської, - Defense Express
19:31
в Одесі росіяни пошкодили синагогу XIX століття
В Одесі під час нічної атаки росіяни пошкодили синагогу XIX століття
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV