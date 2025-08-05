НАТО зацікавлене в Україні не менше, ніж навпаки, - Огризко

Про це заявив дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в етері Еспресо.

Він прокоментував зменшення риторики щодо вступу України до ЄС та НАТО.

"Я б тут все-таки ці дві теми розділив би на дві частини. Тобто одна - Європейський Союз, і вона іде. Попри те, що московські посіпаки в ЄС типу Орбана, намагаються нам поставити всі можливі палиці в колеса, але процес рухається, і я думаю, що в ЄС є кілька варіантів для того, щоб ми не втрачали темп. І цей темп, наскільки мені відомо, не втрачається - ми робимо те, що потрібно", - сказав Огризко.

Ексміністр додав, що процес міг би бути швидше.

"З іншого боку, справді, у нас форс-мажор. Тобто це не легка прогулянка, коли в тебе йде війна. Я думаю, більш-менш справи зрозумілі й рух нікуди не дінеться", - зазначив дипломат.

Він наголосив, що стосується НАТО - ситуація інша.

"Подивіться, що відбулося на минулому саміті пам'яті НАТО в Гаазі. Тепла ванна для Трампа, королівський прийом, всі хвалять, ніхто нічого не хоче заперечувати і так далі, і так далі. На цьому тлі, якби ми зараз щоденно говорили про те, що Україна хоче бути в НАТО, розуміючи специфічність позиції Трампа, це мало б контрпродуктивний ефект", - додав ексміністр.

Він вважає, що влада якраз зрозуміла тональність, з якою треба цю тему просувати.

"Ми зараз не кричимо на кожному кроці, що Україна має завтра бути в НАТО, але іде реальний процес взаємозближення. І тепер вже не тільки НАТО нас вчить, а ми вчимо НАТО. І це вже той конкретний випадок, коли НАТО зацікавлено в нас не менше, ніж ми зацікавлені в НАТО", - вважає дипломат.

На думку Огризка, це ключовий момент, якого не було раніше.

"Зараз іде справді взаємовигідне співробітництво і наближення. А те, що Трамп поки що займає таку позицію - теж може бути. Але так само, знаючи Трампа, може бути і те, що через пів року він скаже: "Ні, я передумав, Україна повинна бути негайно взята в НАТО, тому що вона найкраща у світі армія, найкраща у світі дронова система нападу і захисту" Це все речі, які цілком можливі", - підсумував ексміністр.