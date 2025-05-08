Науседа розповів про план "Б" Литви на випадок, якщо війська США підуть з Європи
Президент Литви Гітанас Науседа розповів, що його країна покладатиметься на Німеччину, якщо США вирішать вивести свої війська з Європи
Про це повідомляє LRT.
За словами Науседи, Вільнюс має план на випадок, якщо американські війська підуть з Європи.
"Литва не тільки думає про план "Б", але він у неї вже є. Ми покладаємо великі надії на прекрасну співпрацю з Німеччиною", - сказав президент.
Він нагадав, що Берлін раніше взяв зобовʼязання розмістити в Литві до кінця 2027 року військову бригаду.
"Добре знаючи Німеччину, я можу сказати, що німці дійсно серйозно ставляться до цього зобов'язання. Це відкриє незмірно нові можливості для військового співробітництва в інших галузях - розвитку військової промисловості та економічних зв'язків", - підкреслив Науседа.
Однак він наголосив: збереження американської присутності у Європі залишається основною ціллю.
Що передувало
8 березня повідомлялося, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість виведення близько 35 тис. американських військових із Німеччини та їхньої передислокації до Східної Європи, зокрема в Угорщину.
Згодом NBC News із посиланням на американських і європейських чиновників написало, що в міноборони США розглядають можливість виведення 10 тисяч американських військових, які зараз перебувають у Східній Європі.
Ці підрозділи є частиною 20-тисячного угруповання військовослужбовців, яких 2022 року, на тлі російського повномасштабного вторгнення в Україну, відправив до Європи колишній президент США Джо Байден.
9 квітня в міністерстві оборони США зазначали, що рішення про те, що США можуть вивести свій контингент із країн Східної Європи, офіційно ще не ухвалили.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.25 Купівля 41.25Продаж 41.77
- EUR Купівля 46.52Продаж 47.2
- Актуальне
- Важливе