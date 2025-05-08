Науседа розповів про план "Б" Литви на випадок, якщо війська США підуть з Європи

Про це повідомляє LRT.

За словами Науседи, Вільнюс має план на випадок, якщо американські війська підуть з Європи.

"Литва не тільки думає про план "Б", але він у неї вже є. Ми покладаємо великі надії на прекрасну співпрацю з Німеччиною", - сказав президент.

Він нагадав, що Берлін раніше взяв зобовʼязання розмістити в Литві до кінця 2027 року військову бригаду.

"Добре знаючи Німеччину, я можу сказати, що німці дійсно серйозно ставляться до цього зобов'язання. Це відкриє незмірно нові можливості для військового співробітництва в інших галузях - розвитку військової промисловості та економічних зв'язків", - підкреслив Науседа.

Однак він наголосив: збереження американської присутності у Європі залишається основною ціллю.

Що передувало

8 березня повідомлялося, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість виведення близько 35 тис. американських військових із Німеччини та їхньої передислокації до Східної Європи, зокрема в Угорщину.

Згодом NBC News із посиланням на американських і європейських чиновників написало, що в міноборони США розглядають можливість виведення 10 тисяч американських військових, які зараз перебувають у Східній Європі.

Ці підрозділи є частиною 20-тисячного угруповання військовослужбовців, яких 2022 року, на тлі російського повномасштабного вторгнення в Україну, відправив до Європи колишній президент США Джо Байден.

9 квітня в міністерстві оборони США зазначали, що рішення про те, що США можуть вивести свій контингент із країн Східної Європи, офіційно ще не ухвалили.