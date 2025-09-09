"Найприбутковіший рік": статки Трампа у 2025 зросли до $7,3 млрд
З початку 2025 року статки президента США Дональда Трампа зросли на $3 млрд: з $4,3 до $7,3 млрд. Здебільшого таке збагачення американському лідеру принесла криптовалюта
Про це пише Forbes USA.
Видання назвало 2025 рік найприбутковішим у житті Трампа. З початку другої каденції його статки зросли до $7,3 млрд, порівняно з $4,3, коли він балотувався на посаду президента.
"Жоден президент в історії США не використовував свою владу, щоб отримати такий величезний прибуток, як Трамп. Його основний засіб збагачення – криптовалюта – клас активів, повний ажіотажу та вразливий до регуляторів", – йдеться в матеріалі.
Так, за останній рік Трамп найбільше заробив коштів на:
- мемкоїнах – $710 млн;
- ліквідних активах – $660 млн;
- ліцензійному та управлінському бізнесі – $410 млн;
- судовій перемозі – $470 млн;
- токенах World Liberty Financial – $340 млн;
- бізнесі стейблкойнів – $240 млн.
Зокрема, на посаді глави Білого дому Дональд Трамп послабив регуляторний нагляд за криптовалютами й підтримав законодавчі зміни для її розвитку: це гарантує, що "він особисто отримає вигоду від конфлікту інтересів".
Так, мемкоїни Трампа спочатку протягом трьох місяців були заблоковані, а зараз – розблоковуються щодня, що приносить американському лідеру десятки мільйонів доларів щотижня.
Водночас криптовалютний проєкт World Liberty Financial, який Трамп запустив із трьома синами у вересні 2024 року, продовжує продавати токени, зокрема й сумнівним покупцям. Він уже заробив близько $1,4 млрд, близько 75% з яких отримують Трампи.
Куди Дональд Трамп спрямовує гроші
За даними Forbes USA, президент Штатів погасив борг у $114 млн за хмарочос на Волл-стріт, 40. Також він закрив кредити на загальну суму близько $15 млн та інвестував у муніципальні та корпоративні облігації.
Зараз Дональд Трамп посідає 201 місце з 400 у рейтингу Forbes найбагатших людей США.
