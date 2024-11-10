Нетаньягу буде продавати Трампу варіант повної зачистки Ірану на Близькому Сході, - міжнародник Семиволос

Про це розповів директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в етері "Еспресо".

За його словами, санкції, що Трамп вже робив, можуть бути частиною нової стратегії, а частина іранського керівництва навіть намагається налагодити контакти з ним. Але це питання залишається відкритим.

"Ізраїль, зокрема прем’єр-міністр Нетаньягу, вважає Іран головним противником, і ці настрої досить поширені. З відставкою міністра оборони та зміцненням правих сил в Ізраїлі такі погляди можуть лише посилюватися. Нетаньягу, ймовірно, намагатиметься просунути ідею повного витіснення Ірану з Близького Сходу, що, напевно, знайде підтримку в новій адміністрації Трампа. Йдеться, зокрема, про так званий "шиїтський коридор", - повідомив Семиволос.

У найближчому оточенні Трампа останнім часом знову обговорюється можливість виведення військ з Сирії, зауважив директор Центру близькосхідних досліджень.

"Під час своєї першої каденції Трамп намагався це зробити, але тоді Пентагон виступив проти, і остаточно реалізувати цей намір йому не вдалося. Американські війська все ще присутні в Сирії, хоч і в невеликій кількості, і це свідчить про небажання США починати нову війну, але водночас питання залишається у тому, як поводитимуться їхні союзники на Близькому Сході", - зазначив він.

Частина арабських експертів навіть з інтересом сприймає повернення Трампа, каже Семиволос.

"Зникає багато ідеологічних перешкод, які ускладнювали співпрацю між США і країнами Перської затоки. Саудівська Аравія спокійно ставиться до повернення Трампа, усвідомлюючи, що має що запропонувати для отримання від нього певних преференцій", - додав він.