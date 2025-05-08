Нідерланди й Румунія разом готуватимуть українських техніків F-16
Нідерланди та Румунія планують розпочати спільну підготовку українського технічного персоналу винищувачів F-16
Про це у соцмережі X повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
"Разом з союзниками ми створили навчальний центр F-16 в Румунії, де також тренуються українські пілоти", - йдеться у повідомленні.
За його словами, окрім підготовки українських пілотів, Нідерланди й Румунія домовилися розпочати спільну підготовку технічного персоналу, щоб забезпечити готовність F-16 до застосування.
- Держдеп Сполучених Штатів 2 травня схвалив потенційний продаж Україні послуг з навчання, обслуговування та обладнання для винищувачів F-16 на суму близько $310,5 млн за програмою "Іноземні військові продажі".
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