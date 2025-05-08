Нідерланди й Румунія разом готуватимуть українських техніків F-16

Про це у соцмережі X повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

"Разом з союзниками ми створили навчальний центр F-16 в Румунії, де також тренуються українські пілоти", - йдеться у повідомленні.

За його словами, окрім підготовки українських пілотів, Нідерланди й Румунія домовилися розпочати спільну підготовку технічного персоналу, щоб забезпечити готовність F-16 до застосування.

Nederland leidt samen met Roemenië F16-vliegers op voor Oekraïne en Roemenië.



We spreken nu ook af om samen technici op te gaan leiden om F16’s inzetbaar te houden.



Ook bezoek ik onze mensen van het MQ-9 detachement (onbemande vliegtuigen). Grote waardering voor hun inzet! ???????????????? pic.twitter.com/QKY3ubN3d1 — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) May 8, 2025