Німеччина не постачатиме Україні TAURUS, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін не буде постачати Україні крилаті ракети великої дальності TAURUS
Про це він сказав в інтервʼю Financial Times.
Пісторіус зазначив, що обговорить пропозицію стосовно придбання Берліном двох систем Patriot у США, яку він раніше зробив американському міністру оборони Піту Геґсету.
"Але він сказав, що Німеччина не буде постачати Україні свої ракети TAURUS великої дальності, незважаючи на хвилю недавніх російських повітряних атак і новий запит з боку Києва", – йдеться в матеріалі.
"У нас залишилося лише шість у Німеччині. Це дійсно занадто мало, особливо враховуючи цілі потенціалу НАТО, яких ми повинні досягти. Ми точно не можемо дати більше", – уточнив глава міноборони ФРН, говорячи про Patriot.
- 10 липня німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив про готовність Берліна закупити у США додаткові системи ППО Patriot, аби передати їх Україні.
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