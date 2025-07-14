Німеччина не постачатиме Україні TAURUS, - Пісторіус

Про це він сказав в інтервʼю Financial Times.

Пісторіус зазначив, що обговорить пропозицію стосовно придбання Берліном двох систем Patriot у США, яку він раніше зробив американському міністру оборони Піту Геґсету.

"Але він сказав, що Німеччина не буде постачати Україні свої ракети TAURUS великої дальності, незважаючи на хвилю недавніх російських повітряних атак і новий запит з боку Києва", – йдеться в матеріалі.

"У нас залишилося лише шість у Німеччині. Це дійсно занадто мало, особливо враховуючи цілі потенціалу НАТО, яких ми повинні досягти. Ми точно не можемо дати більше", – уточнив глава міноборони ФРН, говорячи про Patriot.