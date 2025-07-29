Німеччина відмовилася відновлювати спецпрограму притулку для біженців із Сирії, Іраку та Афганістану
Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт не схвалив відновлення спеціальної програми Берліна з приймання біженців із Сирії, Іраку та Афганістану
Про це пише Tagesschau.
Так, раніше громадяни Сирії, Афганістану та Іраку могли запросити своїх родичів до Берліна за умови, якщо зможуть оплатити їхнє медичне страхування на 5 років.
Програма діяла з 2013 до 31 березня 2024 року. За даними Адміністрації внутрішніх справ сенату Берліна, за цей час завдяки їй до німецької столиці прибуло майже 3900 людей.
Після закінчення програми сенаторка Берліна з питань внутрішніх справ Іріс Шпрангер закликала продовжити її з гуманітарних міркувань. Вона неодноразово зверталася до сенатора з питань фінансів Стефана Еверса з проханням переглянути бюджет.
Водночас Еверс запитав Добріндта, чи співпрацюватиме федеральний уряд з Берліном у цьому питанні. У відповіді Добріндт зазначив, що федеральне міністерство внутрішніх справ не надасть згоди на нові або на продовження чинних таких програм.
Водночас речник міністерства згодом пояснив відмову Добріндта домовленістю щодо міграційних програм у коаліційній угоді між ХДС/ХСС та СДПН.
- Федеральний уряд Німеччини на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцем запровадив більш жорстку міграційну політику. Так, з травня Німеччина посилила контроль на своїх кордонах і стала відмовляти у притулку тим біженцям, які прибули до країни з інших держав ЄС. 2 червня Берлінський адміністративний суд визнав таку практику незаконною, однак МВС не погодилось із цим рішенням, пояснивши, що відмови стосуються лише окремих заявників.
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