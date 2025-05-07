Оман виступив посередником у припиненні вогню між США та єменськими хуситами
Оман прокоментував це та заявив, що виступив посередником у досягненні угоди про припинення вогню між єменськими хуситами та США
Про це повідомляє Sky News.
Президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати припиняють авіаудари по хуситах у Ємені. Це рішення пов’язане з тим, що угруповання, яке підтримується Іраном, погодилося більше не перешкоджати судноплавству на ключових маршрутах Близького Сходу.
Невдовзі після цього влада Оману підтвердила свою роль посередника в досягненні домовленості про припинення вогню. У заяві зазначено, що обидві сторони зобов’язалися утримуватися від нападів одна на одну, включно з гарантіями безпеки для американських суден у Червоному морі та протоці Баб-ель-Мандеб.
"Після нещодавніх обговорень і контактів, проведених Султанатом Оман зі Сполученими Штатами та відповідною владою в Сані, в Республіці Ємен, з метою деескалації, зусилля привели до укладення угоди про припинення вогню між двома сторонами. У майбутньому жодна зі сторін не переслідуватиме іншу, включно з американськими суднами, у Червоному морі та Баб-ель-Мандабській протоці, забезпечуючи свободу судноплавства та безперешкодний рух міжнародних комерційних суден", — повідомив представник МЗС Оману.
Також у заяві висловлено вдячність обом сторонам за конструктивну позицію, яка сприяла досягненню цієї важливої угоди. У Маскаті сподіваються, що вона стане основою для ширшого врегулювання регіональних питань і сприятиме встановленню справедливості, миру та процвітання.
- Ранком неділі, 4 травня, підтримувані Іраном єменські хусити запустили по території аеропорту імені Бен-Гуріона в Ізраїлі балістичну ракету, в результаті чого 6 людей отримали поранення.
- Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала шість авіаударів по порту Ходейда в Ємені у відповідь на балістичну ракетну атаку хуситів по території аеропорту імені Бен-Гуріона в Ізраїлі.
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