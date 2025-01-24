Парламент Ірландії затвердив прем'єра, Зеленський привітав його на посаді

Про це повідомляє Irish Times.

За кандидатуру Мартіна проголосували 95 депутатів, 76 проголосували проти.

Голосування було заплановано на 22 січня, проте затрималося через протест опозиції проти надання часу для виступів чотирьом проурядовим незалежним депутатам. Через це голова парламенту Верона Мерфі двічі оголошувала перерву для узгодження подальшої роботи.

Ввечері того ж дня Мартіна привітав президент України Володимир Зеленський.

"Щиро вітаю Міхола Мартіна з призначенням на посаду прем'єр-міністра Ірландії. Ціную солідарність, непохитну підтримку, фінансову та гуманітарну допомогу, яку уряд Ірландії надає Україні. Я також вдячний за допомогу нашим громадянам, які знайшли прихисток в Ірландії у ці складні часи. Сподіваюся на подальше зміцнення співпраці між Україною та Ірландією заради об'єднаної Європи", - написав Зеленський у соцмережі X.

Міхал Мартін - лідер центристської Республіканської партії Фіанна Фол. Він обіймав посаду прем'єрміністра Ірландії з 27 червня 2020 до 17 грудня 2022, а з 17 грудня 2022 року в межах коаліційної угоди перейшов на посаду віцепрем'єрміністра, отримавши також посади міністра закордонних справ і міністра оборони.

У вересні 2023 року нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого II ст. "за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, популяризацію Української держави у світі".