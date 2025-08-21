Північна Корея має секретну військову базу, яка може становити загрозу для Східної Азії та США, - CSIS

Про це пише The Guardian.

У звіті вашингтонського аналітичного Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), опублікованому в середу, 20 серпня, повідомляється, що Північна Корея побудувала секретну військову базу поблизу кордону з Китаєм, на якій можуть бути розміщені найновіші балістичні ракети великої дальності.

Ракетна операційна база Сінпундон розташована приблизно за 27 км від китайського кордону. Зазначається, що на об'єкті в провінції Північний Пхенан, ймовірно, розміщено від шести до дев'яти міжконтинентальних балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю, та їхні пускові установки.

У звіті йдеться, що ця зброя "становить потенційну ядерну загрозу для Східної Азії та континентальної частини Сполучених Штатів".

Північна Корея нарощує свою програму ядерної зброї після невдалого саміту зі Сполученими Штатами у 2019 році, а лідер Кім Чен Ин нещодавно закликав до "швидкого розширення" ядерного потенціалу дипломатично ізольованої країни.

У звіті, який CSIS назвала першим поглибленим підтвердженням з відкритих джерел інформації про базу Сінпундон, йдеться, що ця база є однією з приблизно "15-20 баз балістичних ракет, об'єктів технічного обслуговування, підтримки, зберігання ракет та боєголовок, про які Північна Корея ніколи не декларувала".

У дослідженні йдеться, що цей об'єкт "не був предметом жодних переговорів про денуклеаризацію, що раніше проводилися між Сполученими Штатами та Північною Кореєю".

Посилаючись на поточні оцінки своїх аналітиків, CSIS заявила, що пускові установки та ракети можуть залишити базу під час кризи чи війни, з'єднатися зі спеціальними підрозділами та здійснювати складніші для виявлення запуски з інших частин країни.

У звіті йдеться, що ця база та інші "являють собою основні компоненти того, що, як вважається, є стратегією Північної Кореї щодо балістичних ракет, що розвивається, та її розширенням можливостей стратегічного ядерного стримування та удару".

Саміт Кіма з президентом США Дональдом Трампом у Ханої, В'єтнам, у 2019 році провалився, оскільки обидві сторони розійшлися в думках щодо того, на що Пхеньян погодиться в обмін на послаблення санкцій.

Відтоді Північна Корея неодноразово заявляла, що ніколи не відмовиться від своєї зброї, і оголосила себе "незворотною" ядерною державою.

Після вторгнення Росії в Україну Пхеньян зблизився з Москвою. Південнокорейські та західні розвідувальні служби заявили, що КНДР направила до Росії понад 10 тис. солдатів у 2024 році – переважно до Курської області – разом з артилерійськими снарядами, ракетами та ракетними системами великої дальності.

Вашингтон заявив, що є докази того, що Росія посилює підтримку Північної Кореї, зокрема надає допомогу з передовими космічними та супутниковими технологіями, в обмін на допомогу у війні в Україні.

Аналітики стверджують, що пускові установки для супутників та міжконтинентальні балістичні ракети мають багато спільних базових технологій.