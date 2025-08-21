English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Північна Корея має секретну військову базу, яка може становити загрозу для Східної Азії та США, - CSIS

Північна Корея має секретну військову базу, яка може становити загрозу для Східної Азії та США, - CSIS

Дар'я Тарасова
21 серпня, 2025 четвер
11:03
Світ КНДР, Північна Корея

На ракетній операційній базі Сінпундон, розташованій за 27 км від кордону з Китаєм, розміщено від 6 до 9 міжконтинентальних балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю, йдеться у звіті

Зміст

Про це пише The Guardian.

У звіті вашингтонського аналітичного Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), опублікованому в середу, 20 серпня, повідомляється, що Північна Корея побудувала секретну військову базу поблизу кордону з Китаєм, на якій можуть бути розміщені найновіші балістичні ракети великої дальності.

Ракетна операційна база Сінпундон розташована приблизно за 27 км від китайського кордону. Зазначається, що на об'єкті в провінції Північний Пхенан, ймовірно, розміщено від шести до дев'яти міжконтинентальних балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю, та їхні пускові установки.

У звіті йдеться, що ця зброя "становить потенційну ядерну загрозу для Східної Азії та континентальної частини Сполучених Штатів".

Північна Корея нарощує свою програму ядерної зброї після невдалого саміту зі Сполученими Штатами у 2019 році, а лідер Кім Чен Ин нещодавно закликав до "швидкого розширення" ядерного потенціалу дипломатично ізольованої країни.

У звіті, який CSIS назвала першим поглибленим підтвердженням з відкритих джерел інформації про базу Сінпундон, йдеться, що ця база є однією з приблизно "15-20 баз балістичних ракет, об'єктів технічного обслуговування, підтримки, зберігання ракет та боєголовок, про які Північна Корея ніколи не декларувала".

У дослідженні йдеться, що цей об'єкт "не був предметом жодних переговорів про денуклеаризацію, що раніше проводилися між Сполученими Штатами та Північною Кореєю".

Посилаючись на поточні оцінки своїх аналітиків, CSIS заявила, що пускові установки та ракети можуть залишити базу під час кризи чи війни, з'єднатися зі спеціальними підрозділами та здійснювати складніші для виявлення запуски з інших частин країни.

У звіті йдеться, що ця база та інші "являють собою основні компоненти того, що, як вважається, є стратегією Північної Кореї щодо балістичних ракет, що розвивається, та її розширенням можливостей стратегічного ядерного стримування та удару".

Саміт Кіма з президентом США Дональдом Трампом у Ханої, В'єтнам, у 2019 році провалився, оскільки обидві сторони розійшлися в думках щодо того, на що Пхеньян погодиться в обмін на послаблення санкцій.

Відтоді Північна Корея неодноразово заявляла, що ніколи не відмовиться від своєї зброї, і оголосила себе "незворотною" ядерною державою.

Після вторгнення Росії в Україну Пхеньян зблизився з Москвою. Південнокорейські та західні розвідувальні служби заявили, що КНДР направила до Росії понад 10 тис. солдатів у 2024 році – переважно до Курської області – разом з артилерійськими снарядами, ракетами та ракетними системами великої дальності.

Вашингтон заявив, що є докази того, що Росія посилює підтримку Північної Кореї, зокрема надає допомогу з передовими космічними та супутниковими технологіями, в обмін на допомогу у війні в Україні.

Аналітики стверджують, що пускові установки для супутників та міжконтинентальні балістичні ракети мають багато спільних базових технологій.

 

Теги:
Новини
КНДР
ядерна зброя
ядерна безпека
Військові новини
Читайте також:
Лавров
Автор Марія Науменко
19 серпня, 2025 вiвторок
"Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія": Лавров заявив, що метою Росії нібито не було захоплення територій
Зеленський, Путін, Трамп
Автор Дар'я Куркіна
19 серпня, 2025 вiвторок
Путін запропонував зустрітися з Зеленським у Москві, президент України відмовився, - ЗМІ
Автор Ольга Бабишена
20 серпня, 2025 середа
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах України варто чекати дощів
Київ
+24.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 47.87
    Продаж 48.5
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
21 серпня
11:34
Петр Павел
Президент Чехії Павел припустив імовірність відправки військ у межах можливої миротворчої місії в Україні
11:29
Володимир Зеленський
Зеленський: Україна не може відмовитися від НАТО в обмін на гарантії безпеки, бо нас туди не беруть
11:26
Оновлено
Безугла
Рада не підтримала відсторонення Безуглої від засідань
11:18
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
"Я був би задоволений": Зеленський висловився щодо проведення виборів в Україні
11:16
діти
Україна повернула з окупації п'ятьох українців, серед яких немовля
11:03
Огляд
світ, міжнародний огляд
Донбас – більше, ніж спірна територія, а німці сперечаються через свої "чоботи" в Україну. Акценти світових ЗМІ 21 серпня
10:53
НБУ оновив дизайн 20-гривневої банкноти: додано напис "Слава Україні!"
10:49
Ексклюзив
Ірина Фріз
Нардепка Фріз пояснила, чому досі не винесений на голосування законопроєкт про посаду військового омбудсмана
10:45
Оновлено
обстріл Львова
Комбінована атака РФ: у Мукачеві поцілили в завод Flex, є постраждалі, у Львові загинула людина
10:43
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 21 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:38
Відключення електроенергії
Споживання електроенергії в Україні надалі зростає: ситуація в енергосистемі 21 серпня
10:30
таксі
Bolt, Uklon та Uber просять столичну владу дозволити поїздки в комендантську годину. У КМВА відповіли
10:24
Ексклюзив
Обстріли Донеччини посилюються, багато доріг укривають антидроновими сітками, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченков
10:03
OPINION
... Інакше Трампу не потрапити до раю
10:01
Укрзалізниця попередила про затримку низки поїздів унаслідок нічної атаки РФ
09:41
ГУР ліквідувало російський катер з 5 членами екіпажу районі Залізного Порту
09:30
Новини компаній
Метилурацилова мазь 10% АТ "Лубнифарм" — проста дія, що допомагає відновлювати шкіру
09:23
ЗСУ, ППО
Сили ППО ліквідували 546 БПЛА і 31 ракету під час комбінованої нічної атаки РФ
09:09
Анонс
"Шахтар"
Боротьба за єврокубки: де та коли дивитись матчі "Динамо", "Шахтаря" і "Полісся"
09:03
Петро Котін
Петра Котіна звільнили з посади голови правління Енергоатому
09:02
росія китай
Китай скуповує російську нафту після падіння попиту в Індії через тарифи Трампа
09:00
Новини компаній
Диметинден гель 0,1 % від АТ "Лубнифарм" — при свербежі, алергії та подразненнях шкіри
08:21
Оновлено
На фронті минулої доби зафіксували 167 боїв, майже третина - на Покровському напрямку
08:15
віце-президент США Джей Ді Венс
"Це їхній континент": Венс заявив, що Європа має відігравати головну роль щодо гарантій безпеки для України
08:01
Огляд
"Вистрілив і забув": ЗРК Dragon H73 – найновіший зразок ППО на "хаммерах" в ЗСУ
08:00
OPINION
Чи може наблизити закінчення війни зустріч Путіна і Зеленського
07:55
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіяни просунулись у Дніпропетровській і Донецькій областях, - DeepState
07:32
Інфографіка
знищені окупанти
За добу Росія втратила 315 безпілотників і 830 окупантів
07:31
Аналітика
Труба з минулого: як радянська підбита "Дружба" продовжує допомагати Кремлю впливати на Європу і фінансувати війну
07:14
Марко Рубіо
Рубіо зустрінеться з європейськими лідерами для переговорів щодо гарантій безпеки для України, - NYT
06:40
Французький стример, відомий екстремальними челенджами, помер у прямому ефірі
05:57
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
ЄС закликає Трампа розгорнути винищувачі в Румунії для захисту України, - The Times
05:38
Вогонь, пожежа
Воронезьку область РФ атакували БПЛА, пошкоджено об'єкт енергетики
00:47
Еммануель Макрон
Операція в Газі, яку готує Ізраїль, може призвести до катастрофи, - Макрон
00:29
Оновлено
Ліга чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати матчів вирішального раунду кваліфікації
00:15
Казино
В instagram заблокували 7 акаунтів через рекламу казино: серед них блогерка Сімбочка
2025, середа
20 серпня
23:38
Трамп на даху
"Розміром з Техас": Трамп заявив, що Обама віддав РФ Крим, який розташований "посеред океану"
23:09
Ексклюзив
Ігор Луценко
Враження про ефективність ракет "Фламінго" треба формувати після бойового застосування, - Ігор Луценко
23:09
Ізраїль, ЦАХАЛ
Армія Ізраїлю розпочала наступ на місто Газа й контролює його околиці
22:37
Вакарчук, Магучіх, Зінкевич: Зеленський вручив держнагороди "Національна легенда України"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV